Марая Кери спечели дело за авторските права на All I Want for Christmas Is You

Вечният коледен хит е генерирал приходи от 103 млн. долара

Певицата Марая Кери спечели съдебно дело, в което се твърдеше, че незаконно е копирала елементи в своя празничен мегахит All I Want for Christmas Is You от кънтри песен със същото заглавие, предаде Reuters.

В решението си окръжният съдия в Лос Анджелис Моника Рамирес Алмадани посочва, че авторите на All I Want for Christmas Is You на групата Vince Vance and the Valiants не са успели да докажат, че песента им обективно е достатъчно сходна с тази на Кери, за да подкрепят делото си за нарушаване на авторските права.

Песента All I Want for Christmas Is You на Vince Vance and the Valiants е издадена през 1989 г. и достига до кънтри класациите на Billboard през празничните сезони на 90-те години на миналия век.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Едноименната песен на Марая Кери е включена в албума й Merry Christmas от 1994 г. и оттогава се е превърнала в хит, оглавявайки класацията Hot 100 за сингли на Billboard всеки празничен сезон от 2019 година.

Vince Vance and the Valiants подадоха иска през 2023 г. и поискаха обезщетение в размер на минимум 20 милиона долара.

Миналата година Марая Кери отговори, че песните са "напълно различни". Тя каза, че всички подобни елементи са общи за много коледни песни, като например "сняг, имел, подаръци под коледните елхи и желанието за любим човек за Коледа".

Съдия Алмадани нареди групата да заплатят част от адвокатските хонорари на Кери, след като реши, че някои от подадените от тях документи съдържат "множество несъществени и неподкрепени с факти твърдения".

Колко печели Марая Кери от „All I Want For Christmas Is You“?

„All I Want for Christmas Is You“ се превръща в неизменна част от празничния сезон. Оценките на приходите на Billboard сочат, че през 2022 г. тя е спечелила може би 2,7-3,3 млн. долара. Това е без други потенциално доходоносни потоци от приходи като коледни телевизионни програми.

До голяма степен е трудно да се разбере точната сума, защото подробностите по договорите между Кери, нейната музикална компания и издателите на песни не са публични.

Песента е "машина за пари"

Професорът в музикалния колеж „Бъркли“ и бивш президент на Rykodisc Джордж Хауърд, който се занимава и с консултантска дейност за оценка на авторските права върху музика, изчислява, че годишният брутен приход на изпълнител, попаднал в класациите на Billboard, е между 2 и 4 милиона долара. Той определя песента като "машина за пари".

По подобен начин кантората Manatt, Phelps & Phillips, специализирана в правото на музикалната индустрия, изчислява, че хитът генерира 3,4 млн. долара годишно. За 30-годишното си съществуване песента е донесла приходи от около 103 млн. долара, изчислява адвокатската кантора.