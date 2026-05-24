Как китарите на Pink Floyd и Nirvana станаха по-печеливша инвестиция от акциите и златото

Цените на колекционерските предмети се покачват

Рекордната продажба на китарата на Дейвид Гилмор за 14,5 милиона долара потвърждава, че пазарът на музикални сувенири вече не е само въпрос на носталгия, а и на сериозен капитал.

Наскоро в аукционната къща Christie's в Ню Йорк избухнаха аплодисментите, които обикновено се чуват след продажбата на висококачествени произведения на изкуството. Електрическа китара току-що беше продадена за 14,5 милиона долара (около 12,5 милиона евро), поставяйки нов световен рекорд за музикален инструмент от този вид, пише Forbes.

Това е Fender Stratocaster на Дейвид Гилмор от Pink Floyd - китарата, използвана за свирене на класики като Comfortably Numb, Money и Shine On You Crazy Diamond. Но търгът показа нещо много по-широко от очарованието към рок сувенири: пазарът на колекционерски предмети все повече се очертава като алтернативна форма на инвестиция.

Общата продажба на инструменти и сувенири, свързани с музикални и културни икони, донесе впечатляващите 94,5 милиона долара. Наред с „Black Strat“ на Гилмор, рекордни цени бяха поставени и от китарата „Tiger“ на Джери Гарсия , която беше продадена за 11,6 милиона долара, и Fender Mustang на Кърт Кобейн от видеото „Smells Like Teen Spirit“, която достигна 6,9 милиона долара. Това ги направи трите най-скъпи китари, продавани някога на търг.

Пианото на Джон Ленън, текстовете на Боб Дилън...

Атмосферата в Рокфелер център напомняше повече на разпродажба на Пикасо или Уорхол, отколкото на търг на музикални инструменти. Само за четири дни бяха поставени 28 световни рекорда, а някои артикули бяха продадени на цени, многократно по-високи от очакваните.

Зад всичко това стоеше колекцията на покойния Джим Ърсей , бивш собственик на отбора на Индианаполис Колтс от НФЛ и запален колекционер на американска културна история. Ърсей не е събирал предметите като инвестиции, а от лична очарованност от музиката, литературата и американската култура. И все пак числата днес показват колко печеливши са станали тези артефакти.

Той купи китарата на Гилмор през 2019 г. за почти четири милиона долара. Само няколко години по-късно стойността ѝ се утрои.

Търгът не беше доминиран само от китари. Оригиналният ръкопис на „On the Road“ на Джак Керуак беше продаден за 12,1 милиона долара, текстът на песента „The Times They Are a-Changin'“ на Боб Дилън за 2,5 милиона долара, а пианото на Джон Ленън достигна цена от 3,2 милиона долара.

Всичко това потвърждава тенденция, която все повече привлича богати колекционери и инвеститори през последните години: алтернативните инвестиции се превръщат в сериозна конкуренция на традиционните форми на инвестиране. Докато акциите са изложени на политически сътресения, инфлация и геополитически кризи, пазарът на редки колекционерски предмети показва изненадваща устойчивост.

Връзка с музикалната история

Предметите с ясна връзка с големи имена в популярната култура са особено привлекателни. За разлика от луксозните часовници или автомобили, китарите, използвани от Хендрикс, Гилмор или Кобейн, не могат да бъдат възпроизведени или заменени. Тяхната стойност произтича от уникалната им връзка с историята на музиката.

Интересът към подобни артикули нараства допълнително, тъй като все още не е известно дали колекциите на Джими Пейдж , Кийт Ричардс или Брус Спрингстийн един ден ще се появят на пазара . Потенциалните продажби на подобни инструменти биха могли отново да разширят пазарните граници.

През последните години покачването на цените на колекционерските предмети беше допълнително подхранвано от глобалните нестабилности – пандемии, инфлация, войни и изменение на климата – тъй като инвеститорите търсят алтернативни начини за запазване на капиталовата стойност.

По ирония на съдбата, Джим Ирсей никога не е планирал да печели пари от китарите си. Той ги е купувал от страст. Но пазарът оттогава е решил, че рок иконите са се превърнали в толкова желана инвестиция, колкото изкуството, виното или луксозните часовници, пише The Standart.

И когато един Fender Stratocaster стане по-ценен от много Picasso китари, става ясно, че пазарът на алтернативни инвестиции се е променил завинаги.