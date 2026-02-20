Годеницата на Джейк Пол може да спечели 1 млн. долара заради показан сутиен на Олимпийските игри

Юта Леердам e състезателка по бързо пързаляне с кънки

Холандската състезателка по бързо пързаляне с кънки Юта Леердам може да спечели около 1 милион долара (730 000 британски лири) от Nike, след като показа спортния сутиен на марката по време на Зимните олимпийски игри, твърди рекламен експерт, цитирано от Daily Mail.

27-годишната спортистка, която е годеница на Джейк Пол, вече има олимпийско злато, а в неделя добави и сребърен медал към постиженията си.

След победата си на 1000 метра бързо пързаляне миналия понеделник, когато постави олимпийски рекорд, Леердам разкопча състезателния си костюм и показа бялото си бельо на Nike.

Снимка: Getty Images

Емоционалният момент бързо обиколи световните медии и социалните мрежи, като изображението беше разпространено и чрез официалния Instagram профил на Nike, който има стотици милиони последователи.

Снимка: Getty Images

Според Фредерик де Лаат, основател на рекламната агенция Branthlete, специализирана в популяризирането на жени спортисти, този момент може значително да увеличи стойността на договора ѝ с марката.

„С Nike подозирам, че сумата надхвърля един милион“, казва де Лаат пред холандския вестник AD.

