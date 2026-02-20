BGN → EUR
Свят Еврозоната отчита ускоряване на икономическата активност през февруари

Еврозоната отчита ускоряване на икономическата активност през февруари

Свят

bTV Бизнес екип

През този месец производственият сектор отчете значително по-добри резултати

Икономическата активност в еврозоната се ускори през февруари, след като производственият сектор отчете значително по-добри резултати, предаде АФП.

Предварителният индекс на мениджърите по покупките (PMI) за еврозоната на HCOB, изготвен от S&P Global и считан за важен показател за общото състояние на икономиката, достигна стойност от 51,9 пункта този месец спрямо 51,3 пункта през януари — най-високото равнище от три месеца насам.

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през декември

Стойност над 50 пункта сигнализира за растеж, докато ниво под 50 пункта показва свиване на икономическата активност.

