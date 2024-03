Емели Санде идва в България - какви са цените на билетите?

Концертът на звездата ще бъде на 10 юли в София

Световноизвестната поп певица Емили Санде пристига у нас, за да зарадва своите почитатели с голям концерт в столицата. Проверихме и какви са цените на билетите за събитието.

Коя е Емили Санде?

Емели Санде композира първата си песен на 8 години, но започва да пее на 15 като спечелва конкурса Choice FM.

Въпреки това все още не е сигурна в музикалните си възможности и започва да учи медицина.

Емели композира и за редица звезди - Риана, Алиша Диксън, Алиша Кийс, Шерил Коул, Тайни Темпа и Лиона Люис и други.

През 2011 е обявена за най-обещаващ нов талант от критиката на британските музикални награди, а 2012 грабва две статуетки “Брит” за най-добра британска изпълнителка и най-добър албум.

Емели Санде има издадени 5 студийни албума. Последният е How Were We to Know от 2023 г.