Брюксел с положителна оценка: Северна Македония получава 65,7 милиона евро

Брюксел с положителна оценка: Северна Македония получава 65,7 милиона евро

bTV Бизнес екип

От общата сума 30,6 милиона евро ще бъдат преведени директно в държавния бюджет

Европейската комисия одобри нова финансова подкрепа в размер на 65,7 милиона евро за Северна Македония в рамките на Инструмента за реформи и растеж, след положителна оценка на изпълнените реформи в образованието и дигитализацията до края на 2025 г.

От общата сума 30,6 милиона евро ще бъдат преведени директно в държавния бюджет като подкрепа за реформите в основното и средното образование, както и за развитието на дигиталната инфраструктура в училищата.

Останалите средства ще бъдат предоставени чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани и ще бъдат насочени към проекти за чиста енергия, устойчив транспорт и развитие на човешкия капитал.

Първият вицепремиер и министър по европейските въпроси Беким Сали определи решението като важен знак за доверие и признание към реформаторската програма, която страната изпълнява.

С това трето плащане общата подкрепа, която Северна Македония е получила досега по този инструмент, достига 142,1 милиона евро, съобщи БГНЕС.

Инструментът за реформи и растеж е част от Плана за растеж на Европейския съюз за Западните Балкани на стойност 6 милиарда евро, чиято цел е постепенното интегриране на региона в Единния европейски пазар още преди официалното членство в Съюза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

