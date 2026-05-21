Брюксел с положителна оценка: Северна Македония получава 65,7 милиона евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Край на зарядните станции? Идват пътищата, които зареждат колите сами
Какво предстаавляват електрифицираните пътища?
От общата сума 30,6 милиона евро ще бъдат преведени директно в държавния бюджет
Европейската комисия одобри нова финансова подкрепа в размер на 65,7 милиона евро за Северна Македония в рамките на Инструмента за реформи и растеж, след положителна оценка на изпълнените реформи в образованието и дигитализацията до края на 2025 г.
От общата сума 30,6 милиона евро ще бъдат преведени директно в държавния бюджет като подкрепа за реформите в основното и средното образование, както и за развитието на дигиталната инфраструктура в училищата.
Останалите средства ще бъдат предоставени чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани и ще бъдат насочени към проекти за чиста енергия, устойчив транспорт и развитие на човешкия капитал.
Първият вицепремиер и министър по европейските въпроси Беким Сали определи решението като важен знак за доверие и признание към реформаторската програма, която страната изпълнява.
С това трето плащане общата подкрепа, която Северна Македония е получила досега по този инструмент, достига 142,1 милиона евро, съобщи БГНЕС.
Инструментът за реформи и растеж е част от Плана за растеж на Европейския съюз за Западните Балкани на стойност 6 милиарда евро, чиято цел е постепенното интегриране на региона в Единния европейски пазар още преди официалното членство в Съюза.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Какво предстаавляват електрифицираните пътища?
Кои са най-луксозните хотели
Кои европейски дестинации ще обслужва компанията?