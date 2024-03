„Барбенхаймер“ и по-ранният старт изстрeляха рейтинга на Оскарите до 4-годишен връх

Цената на рекламата в предаването на церемонията също бележи ръст

Това е трета поредна година, в която гледаемостта на Оскарите нараства, казва The New York Times.

Оскарите са били най-гледаните награди по телевизията от началото на 2020 г. насам.

Снимка: Reuters

През февруари 16,9 милиона души са гледали наградите „Грами“, което е 34% увеличение от миналата година. Гледаемостта на „Златните глобуси“ през януари се е повишила с 50% в сравнение с преди година. Super Bowl бие рекордите по рейтинг с публика от 123,7 милиона.

Снимка: Getty Images

На Оскарите в неделя Били Айлиш изпя своята поп балада "What Am I Made For?" и Райън Гослинг представи дръзко изпълнение на "I'm Just Ken". Хореографията, която се основава на филмите на Бъзби Бъркли и мюзикъла на Мерилин Монро „Джентълмените предпочитат блондинки“, беше допълнена от епизодично изпълнение на траш-рок китариста Слаш и бандата поддържащи Кен-ове от филма „Барби“.

Снимка: Getty Images

ABC, която има правата за излъчване на Оскарите до 2028 г., заяви, че е разпродала рекламния си инвентар за събитието. Мрежата не споделя точните цени, но те варират от 1,7 до 2,2 милиона долара за 30-секунден спот, което е малко повече от миналата година.

През 2021 г. само 10,4 милиона души са гледали наградите „Оскар“ в пандемия, проведени на старата гара в Лос Анджелис. Гледаемостта нарасна през 2022 г. до 16,6 милиона души, отчасти поради шамара, който Уил Смит удари на Крис Рок.

Снимка: Reuters

Все пак няма съмнение, че навиците за гледане на телевизия са се променили. Преди 2018 г. телевизионното предаване на Оскарите никога не е падало под 32 милиона зрители.