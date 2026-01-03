Животът на Димитър Пенев в числа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
На 80 години почина легендата на българския футбол Димитър Пенев
Димитър Пенев е име, което завинаги ще остане в историята на българския футбол. Легенда на терена и на треньорската скамейка, Пенев ни оставя впечатляващо наследство, измерено не само в трофеи, мачове и голове, но и в вдъхновение за поколенията.
364 – мача в А група, които е изиграл.
25 – гола, които е отбелязал в А група.
15 – години продължава състезателната му кариера.
13 – трофея, спечелени по време на играческата му кариера.
2 – пъти обявяван за Футболист №1 на България (1967 и 1971).
90 – мача за националния отбор на България.
15 – мача, в които е бил капитан на националния отбор.
18 – години при дебюта му за националния отбор.
3 – световни първенства, на които е участвал като играч (1966, 1970, 1974).
8 – пъти печели родното първенство.
4 – пъти е носител на Купата на България.
12 – трофея, спечелени като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА.
1994 – година, в която извежда България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ.
1 – път обявен за треньор №1 на ХХ век на България.
7 - пъти шампион на страната
5 - Води ЦСКА 5 години и под негово ръководство „червените“ печелят три шампионски титли, три Национални купи, три Купи на съветската армия и една Суперкупа.
Димитър Пенев е починал днес преди обяд, пише btvsport.bg. Не просто бивш футболист и треньор, той е символ на българския футбол. Димитър Пенев ще остане завинаги легенда със своето нестихващо чувство за хумор и безкрайна любов към играта. Екипът ни изказва искрени съболезнования на неговите близки, приятели.
