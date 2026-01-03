Животът на Димитър Пенев в числа

На 80 години почина легендата на българския футбол Димитър Пенев

Димитър Пенев е име, което завинаги ще остане в историята на българския футбол. Легенда на терена и на треньорската скамейка, Пенев ни оставя впечатляващо наследство, измерено не само в трофеи, мачове и голове, но и в вдъхновение за поколенията.

Снимка: Lap.bg

Ето животът му в числа:

364 – мача в А група, които е изиграл.

25 – гола, които е отбелязал в А група.

15 – години продължава състезателната му кариера.

13 – трофея, спечелени по време на играческата му кариера.

2 – пъти обявяван за Футболист №1 на България (1967 и 1971).

90 – мача за националния отбор на България.

15 – мача, в които е бил капитан на националния отбор.

18 – години при дебюта му за националния отбор.

3 – световни първенства, на които е участвал като играч (1966, 1970, 1974).

8 – пъти печели родното първенство.

4 – пъти е носител на Купата на България.

12 – трофея, спечелени като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА.

1994 – година, в която извежда България до бронзовите медали на световното първенство в САЩ.

1 – път обявен за треньор №1 на ХХ век на България.

7 - пъти шампион на страната

5 - Води ЦСКА 5 години и под негово ръководство „червените“ печелят три шампионски титли, три Национални купи, три Купи на съветската армия и една Суперкупа.

Димитър Пенев е починал днес преди обяд, пише btvsport.bg. Не просто бивш футболист и треньор, той е символ на българския футбол. Димитър Пенев ще остане завинаги легенда със своето нестихващо чувство за хумор и безкрайна любов към играта. Екипът ни изказва искрени съболезнования на неговите близки, приятели.

