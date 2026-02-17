Земеделците са сред най-нископлатените работници у нас

По размер на възнагражденията аграрният сектор се нарежда на предпоследно място сред икономическите дейности

Работещите в селското стопанство получават с около 1000 лева по-малко от средната заплата за страната, показват данни на Национален статистически институт. През последното тримесечие на 2025 г. средната брутна заплата в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ достига 1770 лева, предава БНР.

По размер на възнагражденията аграрният сектор се нарежда на предпоследно място сред икономическите дейности. Единствено заетите в „Ресторантьорство и хотелиерство“ декларират по-ниска средна заплата – 1617 лева, сочат още данните на националната статистика.

Снимка: iStock

В същото време разликата със сектора на далекосъобщенията остава значителна. Работещите там отново оглавяват класацията по средна брутна месечна заплата, която през разглежданото тримесечие достига 5739 лева – с над 4000 лева повече спрямо възнагражденията в земеделието. Традиционно по-ниското заплащане вероятно е сред причините за спада в броя на наетите. През последното тримесечие на миналата година заетите в селско, горско и рибно стопанство намаляват с 5% спрямо предходните три месеца и възлизат на близо 62 хиляди души.

От години секторът се сблъсква с недостиг на работна ръка и със застаряване на заетите. Поради засилващата се зависимост от сезонна заетост и ограниченото предлагане на български работници, много стопанства вече активно наемат кадри от държави като Непал, Индия и Филипините, които се адаптират успешно към местните условия.

