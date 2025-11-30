Цените на борсата: Ето за какво плащаме повече тази седмица

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цените се движат разнопосочно
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, докато цените на плодовете и основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирано от БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва минимално – с 0,04% до 2,314 пункта спрямо 2,313 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса, 1,000 пункта, е от 2005 г.
Най-голямо поскъпване сред зеленчуците отбелязват:
Цената на картофите остава стабилна – 0,95 лв./кг. Единствено зелето и зрелият кромид лук поевтиняват – съответно с 8,68% и 12,37% до 0,80 лв./кг и 0,85 лв./кг.
Зеленчуците през седмицата са основният двигател на поскъпването на тържищата, докато при плодовете и основните хранителни продукти ценовите промени са по-умерени и разнопосочни.
