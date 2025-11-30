Цените на борсата: Ето за какво плащаме повече тази седмица

Цените се движат разнопосочно

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, докато цените на плодовете и основните хранителни стоки се движат разнопосочно, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирано от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва минимално – с 0,04% до 2,314 пункта спрямо 2,313 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса, 1,000 пункта, е от 2005 г.

Зеленчуците: цените нарастват, но не всички

Най-голямо поскъпване сред зеленчуците отбелязват:

Краставиците – с 9,47% до 3,40 лв./кг

Морковите – с 9,16% до 1,12 лв./к

Доматите – с 6,42% до 2,62 лв./кг

Червените чушки – с 7,24% до 2,31 лв./кг

Зелените чушки – с 6,28% до 2,10 лв./кг

Тиквичките – с 3,22% до 2,50 лв./кг

Цената на картофите остава стабилна – 0,95 лв./кг. Единствено зелето и зрелият кромид лук поевтиняват – съответно с 8,68% и 12,37% до 0,80 лв./кг и 0,85 лв./кг.

Плодовете: ябълките и гроздето поевтиняват

Сред плодовете най-голямо намаление отбелязват:

Ябълки – с 14,02% до 2,00 лв./к

Грозде – с 9,26% до 2,90 лв./кг

Портокали – с 5,56% до 2,38 лв./кг

Леко поскъпване имат:

Бананите – с 0,74% до 2,71 лв./кг

Лимоните – с 1,07% до 3,40 лв./кг

Млечни продукти и яйца: малки колебания

Краве сирене – поевтинява с 0,63% до 11,90 лв./кг

Кашкавал „Витоша“ – поскъпва с 0,18% до 18,15 лв./кг

Кисело мляко (3%+) – с 0,88% до 1,38 лв./400 г

Прясно мляко – поевтинява с 1,96% до 2,30 лв./л

Краве масло (125 г) – с 1,97% до 3,08 лв./бр.

Яйца (размер М) – поскъпват с 0,49% до 0,41 лв./бр.

Месо и зърнени храни

Замразено пилешко – поевтинява с 2,10% до 6,71 лв./кг

Ориз – с 0,88% до 3,37 лв./кг

Зрел фасул – поскъпва с 0,28% до 4,28 лв./кг

Леща – с 3,60% до 4,20 лв./кг

Брашно тип 500 – поевтинява с 5,56% до 1,53 лв./кг

Олио – с 0,18% до 3,30 лв./л

Захар – с 4,69% до 1,79 лв./кг

Зеленчуците през седмицата са основният двигател на поскъпването на тържищата, докато при плодовете и основните хранителни продукти ценовите промени са по-умерени и разнопосочни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN