Защо ресторантьорите са против вдигането на цените в синя и зелена зона?

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразиха категорично несъгласие с решението на Столичния общински съвет (СОС) за реорганизация и повишаване на цените в синя и зелена зона. Това става ясно от официална позиция, изпратена до БТА. Двете организации настояват промените да бъдат преразгледани и обявяват, че ще предприемат необходимите съдебни действия.
„Саботаж срещу бизнеса“
Според браншовите организации увеличението на тарифите не само оскъпява услугата за гражданите, но представлява и „саботаж срещу бизнеса“. Те твърдят, че решението противоречи на Закона за въвеждането на еврото в България, който забранява повишаване на цени на стоки и услуги без наличие на обективни икономически причини.
От БАЗ и СЗБ подчертават, че по-високите такси обхващат не само почасовото паркиране, но и цените на служебните абонаменти за живущи, както и тарифите за премахване на скоби и за принудително преместване на автомобили.
Организациите посочват още, че обхватът на синя и зелена зона се разширява, а на много места това се случва без провеждане на обществено обсъждане. „В момент на изключително трудни за бизнеса времена това е поредна тежест, която понасяме“, се казва в позицията.
Решението на СОС, взето миналата седмица и припомнено от БТА, предвижда от 5 януари 2026 г. синя зона: 2 евро на час, а зелена зона: 1 евро на час. Цената на винетните стикери за живущи също се увеличава:
Само ден след решението Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира. От регулатора съобщават, че ще изискват всички документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и от кмета на София, за да установят дали има обективни икономически основания за повишението.
