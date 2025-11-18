Защо ресторантьорите са против вдигането на цените в синя и зелена зона?

Защо това е "саботаж срещу бизнеса"

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразиха категорично несъгласие с решението на Столичния общински съвет (СОС) за реорганизация и повишаване на цените в синя и зелена зона. Това става ясно от официална позиция, изпратена до БТА. Двете организации настояват промените да бъдат преразгледани и обявяват, че ще предприемат необходимите съдебни действия.

„Саботаж срещу бизнеса“

Според браншовите организации увеличението на тарифите не само оскъпява услугата за гражданите, но представлява и „саботаж срещу бизнеса“. Те твърдят, че решението противоречи на Закона за въвеждането на еврото в България, който забранява повишаване на цени на стоки и услуги без наличие на обективни икономически причини.

От БАЗ и СЗБ подчертават, че по-високите такси обхващат не само почасовото паркиране, но и цените на служебните абонаменти за живущи, както и тарифите за премахване на скоби и за принудително преместване на автомобили.

Разширяване на зоните без обществено обсъждане?

Организациите посочват още, че обхватът на синя и зелена зона се разширява, а на много места това се случва без провеждане на обществено обсъждане. „В момент на изключително трудни за бизнеса времена това е поредна тежест, която понасяме“, се казва в позицията.

Какво предвиждат новите цени?

Решението на СОС, взето миналата седмица и припомнено от БТА, предвижда от 5 януари 2026 г. синя зона: 2 евро на час, а зелена зона: 1 евро на час. Цената на винетните стикери за живущи също се увеличава:

Синя зона: 150 евро за първи автомобил, 300 евро за втори

Зелена зона: 100 евро за първи автомобил, 200 евро за втори

КЗП започва проверка

Само ден след решението Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира. От регулатора съобщават, че ще изискват всички документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и от кмета на София, за да установят дали има обективни икономически основания за повишението.

