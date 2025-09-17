Защо мъжете на ръководни позиции взимат с 13% повече от жените у нас?

Жените на ръководни позиции в България се увеличават с 16%

Около една четвърт от разликата в заплащането между мъжете и жените се дължи на по-голямото присъствие на жените в нископлатени сектори като образованието, здравеопазването и социалната дейност. Около 30% от жените работят в тези сфери, докато само 8% от мъжете са заети там. Обратно, близо една трета от мъжете работят в по-високоплатени сектори като наука, технологии, инженеринг и математика, където заплащането е значително по-високо. Въпреки това, има положителна тенденция с увеличаване на дела на жените в научно-технологичните и инженерните професии до 41% през 2021 г., според данни на Европейския парламент.

Снимка: Getty Images / iStock

Жените са по-слабо представени и на мениджърски позиции, където се плаща по-високо. През 2020 г. те са заемали едва 34% от всички мениджърски позиции в ЕС, като са били малцинство във всяка страна. Освен това, жените мениджъри са особено неблагоприятно позиционирани по отношение на заплащането – те получават средно с 23% по-малко на час в сравнение с мъжете мениджъри.

Жените на ръководни позиции

Въпреки това жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че все още са по-малко от мъжете. През 2024 г. техният брой достига 79 000 – с 11 000 повече спрямо предходната година, което представлява ръст от над 16%. Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., одобрен от правителството. Нараства и броят на жените работодатели, като през 2024 г. те са 43 300, което е с 7700 или близо 22% повече в сравнение с 2023 г. Според правителствената информационна служба, през 2023 г. разликата в заплащането между мъжете и жените е била 13,1% в полза на мъжете.

Снимка: Getty Images/iStock

Докладът отчита, че през миналата година коефициентът на заетост за жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а за мъжете – 74,1%, с разлика от 6,5 процентни пункта. Съществува и разлика при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – за мъжете тя е била 1054,36 лв., а за жените – 870,40 лв. Жените обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с почти 7 години повече от мъжете. През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв., като при мъжете е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% по-високо спрямо жените.

Докладът представя резултатите от политиките, изпълнявани в пет приоритетни области: равнопоставеност между жените и мъжете на трудовия пазар и икономическа независимост; намаляване на разликите в заплащането и доходите по пол; насърчаване на равнопоставеността при вземане на решения; борба с насилието и подкрепа на жертвите; и преодоляване на половите стереотипи и сексизма в различни обществени сфери.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN