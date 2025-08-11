1 USD
1.67911 BGN
Петрол
65.15 $/барел
Bitcoin
$122,273.0
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
65.15 $/барел
Bitcoin
$122,273.0
БГ Бизнес Безплатен Wi-Fi на 7 ЖП гари у нас — ето къде вече има интернет

Безплатен Wi-Fi на 7 ЖП гари у нас — ето къде вече има интернет

bTV Бизнес екип

Целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) осигури безплатен безжичен интернет в 7 големи жп гари в страната, съобщиха от компанията. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.

От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi.

Тези уреди продължават да консумират електричество, когато са изключени

Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в Европейския съюз, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка.

Приходите от туризъм в Турция се повишават с 8.4% до 16.2 млрд. долара през второто тримесечие

За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена - тази в Пловдив, 2 млн. пътници. Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата