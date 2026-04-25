1 USD
1.1712 BGN
Петрол
105.88 $/барел
Bitcoin
$77,715.6
Свят Половин милиард за апартамент? Най-богатият украинец харчи в Монако

Половин милиард за апартамент? Най-богатият украинец харчи в Монако

Свят

bTV Бизнес екип

Това ли е най-голямата продажба в историята?

Милиардерът Ринат Ахметов, който е най-богатият украинец и собственик на футболния клуб Шахтьор Донецк, е купил пететажен апартамент в Монако на стойност 470 милиона евро, според Bloomberg, което го прави една от най-големите сделки с жилищни недвижими имоти в историята.

Апартаментът разполага с 21 стаи и се простира на 2500 квадратни метра, без да се броят балконите и терасите с изглед към Средиземно море. Разполага също със собствен басейн, джакузи и поне осем паркоместа. Намира се в сградата Le Renzo в новосъздадения квартал Mareterra в Монако, който е създаден чрез засипване на крайбрежната зона и е открит от принц Албер II през 2024 г. Средните цени в района надхвърлят символичния праг от 100 хиляди евро на квадратен метър, според местни агенти за недвижими имоти.

Покупката е извършена от холдинговата компания на Ахметов, System Capital Management (SCM), която е най-големият индустриален конгломерат в Украйна, с инвестиции в металургията, минното дело и енергетиката. „Международното инвестиционно портфолио на SCM включва самостоятелно портфолио от първокласни недвижими имоти повече от десетилетие, както е било публично заявявано няколко пъти“, заявиха те в изявление пред Bloomberg. „Активите включват проекта Le Renzo, в който инвестирахме на първичния пазар през 2021 г.“ Те не разкриха цената, но медиите получиха подробностите от регистри на недвижими имоти и имейли, както и от някои изтекли документи.

Следователно споразумението за покупка е сключено не много преди началото на войната в Украйна през 2022 г. Това разтърсва бизнес империята на Ахметов, тъй като последват атаки срещу енергийни цели в Украйна. Според Bloomberg, Ахметов разполага с активи на стойност седем милиарда долара.

Най-голямата продажба в историята

На тази цена покупката би била най-голямата известна продажба на жилищен имот в историята, надминавайки скорошната продажба на имението на Ник Канди в Челси в Лондон за повече от 350 милиона долара или продажбата на пентхаус в Ню Йорк на мениджъра на хедж фондове Кен Грифин за около 240 милиона долара.

Ахметов е закупил няколко луксозни имота през последните години, включително историческата вила Les Cèdres на Френската Ривиера през 2019 г. за 200 милиона евро. През 2011 г. се съобщава, че е купил и мезонет в лондонския хотел One Hyde Park.

Монако отдавна е най-скъпият пазар на недвижими имоти в света, благодарение на малкия си размер и статута си на данъчен рай, съобщава Bloomberg. „Монако остава един от най-ексклузивните и устойчиви жилищни пазари в света“, заяви фирмата за недвижими имоти Savills в доклад от март. Пазарът е „оформен от структурна слабост и постоянно високо международно търсене“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

