БГ Бизнес Задава ли се хаос със сметките за парно?

Задава ли се хаос със сметките за парно?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето защо може да очакваме криза със сметките

Дни преди началото на отоплителния сезон няма никаква яснота какви сметки за парно ще плащат тази зима абонатите.

От Асоциацията на топлофикационните дружества обявиха, че също нямат представа как ще реагира държавата на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, който отмени формулата за изчисление на дялово разпределение. Мотивите на съда бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, пише "Сега".

Съдът на ЕС към България: Формулата ви за сметките за парно е неточна и непрозрачна

