Задава ли се хаос със сметките за парно?

Ето защо може да очакваме криза със сметките

Дни преди началото на отоплителния сезон няма никаква яснота какви сметки за парно ще плащат тази зима абонатите.

От Асоциацията на топлофикационните дружества обявиха, че също нямат представа как ще реагира държавата на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, който отмени формулата за изчисление на дялово разпределение. Мотивите на съда бяха, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите, пише "Сега".

