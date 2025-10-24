Съдът на ЕС към България: Формулата ви за сметките за парно е неточна и непрозрачна

Тя трябва да бъде пренаписана, категорични са от европейския съд

Формулата, по която се изчислява дялово разпределение в сметките за парно, не е прозрачна и не дава възможност за точно отчитане на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България. С решението на СЕС трябва да се съобразят всички институции в България и да отменят настоящия вид на формулата, като тя бъде променена, това съобщава lex.bg.

СЕС прие, че няма проблем всеки абонат в блока да плаща за отдадената от тръбите и инсталациите топлина според обема на апартамента си, но при условие, че „правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление“.

Съдебната сага около легитимността на формулата за дялово разпределение продължава от години. Върховният административен съд я е отменял няколко пъти, но след това отново е приемана същата формула. При последната „промяна“ през май, ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ, за да защити обществения интерес.

От Министерството на енергетиката обещаха да предложат нова формула преди началото на отоплителния сезон, но такава още липсва.

Правилата за „сградна инсталация“ не за първи път минават през проверката на съда в Люксембург. През 2019 г. по запивания от районните съдилища в София и Асеновград СЕС прие, че е допустима правна уредба, която предвижда собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост с централно отопление да участват в разходите за топлинна енергия за общите части, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент.

За първи път обаче съдът в Люксембург сега се спира на формулата за дялово разпределение. "Тя не отчита определен брой параметри, свързани с действителното функциониране на отоплителната инсталация, като например специфичните характеристики на сградата, нейната изолация и изолацията на отоплителната система, използваните за тази система материали, както и евентуалната загуба на топлина“, заявява съдът в Люксембург.

Освен това формулата съдържа редица двусмислия, което би могло да постави под въпрос прозрачността на разпределението на разходите за потребление на топлинна енергия или на топла вода. Затова и фактурирането е погрешно, защото не почива на точна информация.

