Задължителна ли е „Гражданска отговорност“ за тротинетките?

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Все повече хора избират електрическата тротинетка като удобно средство за придвижване. Тя се превърна в модерна и практична алтернатива на традиционния транспорт. С тротинетката можете да спестите време, като избегнете задръстванията и дългото чакане на градския транспорт. Освен това тя е по-екологичен начин за придвижване и допринася за по-чиста градска среда.
Ако вече притежавате или обмисляте да си купите тротинетка, е важно да знаете няколко основни правила и съвета за безопасно и отговорно използване.
Според данни, цитирани от официалния сайт на Българската асоциация за електромобилност, тротинетките вече са включени в задължителните режими за отговорност, защото при инцидент могат да причинят значителни вреди.
В Закоонът за движението по пътищата изрично е опоменато, че водачите са задължени да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Това важи и за лични, и за споделени тротинетки. При липса на застраховка подлежите на санкции по общия ред. Идеята е пострадалите трети лица да бъдат обезщетени, без да се разчита на личната платежоспособност на водача.
„При ПТП без застраховка рискувате да плащате обезщетения лично и да има допълнителни санкции“, предупреждават от асоциацията.
Тротинетките не са моторни превозни средства и според закона не се изисква свидетелство за управлени. Следователно всеки навършил 16 г. може да ги управлява без книжка, но носи всички задължения на водач по закона.
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