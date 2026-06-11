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БГ Бизнес Задължителна ли е „Гражданска отговорност“ за тротинетките?

Задължителна ли е „Гражданска отговорност“ за тротинетките?

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

А трява ли да притежавате шофьорска книжка?

Все повече хора избират електрическата тротинетка като удобно средство за придвижване. Тя се превърна в модерна и практична алтернатива на традиционния транспорт. С тротинетката можете да спестите време, като избегнете задръстванията и дългото чакане на градския транспорт. Освен това тя е по-екологичен начин за придвижване и допринася за по-чиста градска среда.

Ако вече притежавате или обмисляте да си купите тротинетка, е важно да знаете няколко основни правила и съвета за безопасно и отговорно използване.

Задължително ли е да платите „Гражданска отговорност“?

Снимка: iStock

Според данни, цитирани от официалния сайт на Българската асоциация за електромобилност, тротинетките вече са включени в задължителните режими за отговорност, защото при инцидент могат да причинят значителни вреди.

В Закоонът за движението по пътищата изрично е опоменато, че водачите са задължени да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Това важи и за лични, и за споделени тротинетки. При липса на застраховка подлежите на санкции по общия ред. Идеята е пострадалите трети лица да бъдат обезщетени, без да се разчита на личната платежоспособност на водача.

„При ПТП без застраховка рискувате да плащате обезщетения лично и да има допълнителни санкции“, предупреждават от асоциацията.

Забравете колите, ето летящата тротинетка

А трябва ли шофьорска книжка?

Снимка: iStock

Тротинетките не са моторни превозни средства и според закона не се изисква свидетелство за управлени. Следователно всеки навършил 16 г. може да ги управлява без книжка, но носи всички задължения на водач по закона.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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