За Гергьовден ядем агнешко за 18 евро

Останало ли е българско агнешко да празника?

Тази година трапезата за Гергьовден вероятно ще бъде с вносно агнешко месо. Това съобщи пред БНТ председателят на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

По думите му, основната част от агнешкото на пазара около празника няма да е българско производство, а ще идва от чужбина.

Откъде ще се внася агнешкото?

Снимка: bTV

Според Караколев, вносът се очаква от няколко държави Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия – размразено и замразено. Тези доставки ще компенсират недостига на местно агнешко месо в търговската мрежа в дните около празника.

Каква ще бъде цената?

Очакванията са цената на агнешкото месо да бъде между 15 и 18 евро за килограм.

„Агнешко над 18–19 евро за килограм не е разумна цена“, подчерта Караколев, като добавя, че това е прагът, над който потребителите трудно биха приели офертите на пазара.

С наближаването на Гергьовден, потребителите вероятно ще се сблъскат с по-ограничено българско предлагане и по-широко присъствие на вносно месо по щандовете.