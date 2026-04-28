1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
БГ Бизнес За Гергьовден ядем агнешко за 18 евро

За Гергьовден ядем агнешко за 18 евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Останало ли е българско агнешко да празника?

Тази година трапезата за Гергьовден вероятно ще бъде с вносно агнешко месо. Това съобщи пред БНТ председателят на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

По думите му, основната част от агнешкото на пазара около празника няма да е българско производство, а ще идва от чужбина.

Откъде ще се внася агнешкото?

Според Караколев, вносът се очаква от няколко държави Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия – размразено и замразено. Тези доставки ще компенсират недостига на местно агнешко месо в търговската мрежа в дните около празника.

Агнешкото стига над 20 евро за кг. в тези два наши града

Каква ще бъде цената?

Очакванията са цената на агнешкото месо да бъде между 15 и 18 евро за килограм.

„Агнешко над 18–19 евро за килограм не е разумна цена“, подчерта Караколев, като добавя, че това е прагът, над който потребителите трудно биха приели офертите на пазара.

С наближаването на Гергьовден, потребителите вероятно ще се сблъскат с по-ограничено българско предлагане и по-широко присъствие на вносно месо по щандовете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Защо България е с най-големи загуби на вода в ЕС и какво лято ни очаква?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата