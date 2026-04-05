За един ден: Дизелът поскъпва с 2 евроцента

Как и къде можете да получите 20 евро помощ от държавата?

За един ден у нас дизелът е поскъпнал с 2 евроцента. Това показват данните на Националната агенция по приходите (НАП). Данните показват, че цената за литер дизел към 3 април е 1,71 евро, а за литър бензин – 1,46 евро. На 2 април дизелът се е търгувал за 1,69 евро, а бензинът запазва цената си от първите дни на април.

Снимка: iStock

Заради високите цени на горивата у нас беше активирана компенсация. Компенсацията от 20 евро месечно заради поскъпването на горивата ще се заявява чрез специално заявление, подавано в териториалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Очакванията са социалните служби да бъдат натоварени с над един милион заявления. Над 45 200 заявление за 20 евро компенсация за гориво са подадени до 31 март в Агенцията за социално подпомагане.

Помощта ще се изплаща през месеца след този, в който е активирана мярката, по реда на социалните плащания. Изключение правят хората, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари – за тях средствата ще бъдат отпуснати служебно. Заявленията могат да се подават на място, чрез пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис или ПИК.