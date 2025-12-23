Вносът на играчки в България скача

Коя е страната, която е водещ доставчик на играчки за ЕС?

Износът на играчки от България през 2024 г., към страни идвън ЕС, е на стойност 5,56 млн. евро, което е увеличение с 1,82% спрямо 5,46 млн. евро през 2023 г. Вносът на играчки обаче скача повече. Страната ни е внесла играчки на стойност 53,5 млн. евро, което е ръст с 32,4% спрямо 40,4 млн. евро през предходната година. Тези данни публикува Евростат днес.

Вносът през миналата година на играчки от Китай в страната ни е достигнал 49,8 млн. евро, което е представлявало значителено увеличение с 48,6 на сто спрямо отчетения през предходната година внос за 33,5 млн. евро.

Какви са данните за ЕС?

Снимка: iStock

Европейският съюз е бил нетен вносител на детски играчки през 2024 г., като вносът им от страни извън общността е бил на стойност 7,1 млрд. евро, а износът за трети страни - за 2,5 млрд. евро. Тези данни оповести европейската статистическа агенция Евростат днес, в навечерието на коледните празници и в разгара на сезона на списъците с подаръци.

Вносът на детски изгачки в ЕС се е повишил с 0,6 млрд. евро като стойност през миналата година спрямо 2023 г., а износът - с 0,2 млрд. евро.

Китай е водещият доставчик на играчки за ЕС с 80 на сто от вноса (5,6 млрд. евро), следван от Виетнам с 6 на сто (418 млн. евро) и Великобритания - 3 на сто или 188 млн. евро.

Германия и Нидерландия са били най-големите вносители на играчки от страни извън ЕС, всяка с дял от 17 на сто, докато Франция е представлявала 14 на сто от общия внос по стойност.

През 2024 г. ЕС е изнасял играчки основно за Великобритания (33 на сто или 838 млн. евро), Швейцария (13 на сто или 315 млн. евро) и САЩ (10 на сто или 245 млн. евро).

Три страни от ЕС са осигурили почти 60 на сто от износа на играчки, като основен износител е била Чехия (28 на сто), следвана от Германия (17 на сто) и Белгия (13 на сто).

