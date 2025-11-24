Износ за 501 млн. долара: България изнася най-много мебели за наша съседка

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Вносът на рекордни нива, износът натиска спирачка - какво се случва с мебелната индустрия в България?
Докато вътрешното потребление у нас расте с темпове, каквито браншът не е виждал, вносът на мебели също достига рекордни стойности. През 2024 г. той възлиза на 471 млн. долара, което е три пъти и поливина увеличение за последните 10 години. В тези данни са включени само мебелите без матраци и без подматрачни рамки. През 2015 г. обемът е бил едва 144 млн. долара. Това показват данните, представени от проф. Васил Живков, председател на БКДМП, по време на ежегодния форум на сектора в Боровец.
Картина ясно показва промяна в навиците на българските потребители, но и в капацитета на местната индустрия.
България е на 51 място по внос в света и на 25 място в Европа. Това са ТОП 5 страни, които са внасяли най-много мебели у нас през 2024 г.:
Според проф. Живков, този ръст е пряка последица от повишеното потребление, което българската мебелна промишленост вече не може да задоволи сама. Секторът расте, но пазарът расте по-бързо.
На фона на силния внос, износът на български мебели бележи спад.През изминалата година той е 501 млн. долара, което е с 67 млн. долара по-малко спрямо пиковата година 2021, когато е достигнал 568 млн. долара.
Традиционните европейски пазари остават водещи, но конкурентният натиск се усеща все по-силно.
Производството на мебели у нас също започва да охлажда темповете си. През миналата година общият обем достига 535 млн. долара – под рекордните 597 млн. долара през 2021 г.
Оттогава индустрията върви надолу с малки, но устойчиви стъпки, показват данните на БКДМП.
Данните показват, че у нас се произвежда най-много мебели от масивна дървесина – 27,6%. След тях са:
Структурата е традиционна, но стабилна – доказателство, че българските производители държат на качествената дървесина и на продуктите с дълъг живот.
Едно от най-големите предизвикателства пред бранша към момента е налагането на нови еко регулации – EUDR. Целта е да се облекчи аминистративната тежест и да се отложи прилагането, без да се променя основната цел – на пазара на ЕС да се допускат само „deforestation-free“ продукти.
Мебелната индустрия настоява ЕК да въведе механизъм „спиране на часовника“ (stop the clock), който да даде време за цялостна оценка на въздействието и прилагането на регламента.
