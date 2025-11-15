Вашингтон даде зелена светлина на България за „Лукойл“

Великобритания предприe сходна стъпка

САЩ издадоха общ лиценз, който позволява извършването на трансакции с някои от българските дружества на „Лукойл“, съобщи американското Министерство на финансите. Решението идва седмици след като Вашингтон въведе санкции срещу големи руски петролни компании заради ролята им във финансирането на войната в Украйна, съобщава БТА.

В съобщението се уточнява, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) е издала общ лиценз №130 „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл“ в България“.

Лицензът засяга „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“.

Отсрочката, в рамките на която трансакциите са разрешени, е валидна до 29 април 2026 г.

Снимка: Ройтерс

Вчера и Великобритания предприe сходна стъпка. Лондон публикува специален лиценз, позволяващ на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната „Лукойл“ – „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ – както и с техни дъщерни дружества.

Британският лиценз е валиден до февруари 2026 г.

Снимка: БГНЕС

Решенията на САЩ и Великобритания идват на фона на въведените през миналия месец санкции срещу най-големите руски производители на петрол, сред които „Лукойл“ и „Роснефт“. Санкциите целят да ограничат приходите, подпомагащи руската военна кампания в Украйна.

Международните изключения за България се обясняват с ключовата роля на рафинерията в Бургас за снабдяването на региона и необходимостта от плавен преход, без риск от внезапни икономически сътресения.

