Служители без воля, компании без хора – последствията от прегарянето

Хората са на ръба на издръжливостта си

„Чувствам се изтощен/а.“

Това е изречение, което много хора от нас са чували или пък самите ние сме го изричали. Опитваме се да балансираме семейтво, приятели, работа, задължениея и понякога просто се чувстваме уморени.

Невидимата борба с изтощението, тихата хронична умора и болките в тялото, които често се „утоляват“ с транквиланти или аналгетици, е част от ежедневието в много офиси и фабрики.

Това, което преди се наричаше „обикновен стрес“, сега се нарича с дума, която звучи приятелски, но всъщност е изключително жестока – прегаряне.

Какви са признаците на прегаряне?

Снимка: iStock

Признаците на прегаряне включват:

Психично и емоционално изтощение

Намалена способност за емпатия и съчувствие

Гняв или раздразнителност

Повишена употреба на алкохол и наркотици

Намалено чувство за удоволствие от ежедневните дейности и от кариерата ви

Повишена тревожност

Свръхчувствителност или нечувствителност към емоционален материал

Трудност при разделянето на професионалния живот от личния

Отсъствия (пропускане на работа)

Депресия

Прекалено високи очаквания към себе си

Нарушение на съня

Цинизм

Сарказъм

Не отделяте време за себе си

Как се справяте с прегарянето и умората?

Според изслеване на University of Utah Health най-добрият начин да се справите с прегарянето е да изградите добра система за подкрепа в личния и професионалния си живот. Има много здравословни начини за справяне, включително физически упражнения, релаксация, осъзнатост, добра почивка и хранене. Важно е също така да се грижите за себе си, като прекарвате време с другите, разнообразявате дейностите си от работното място до личното пространство, бъдете търпеливи със себе си, отделяте време за самоанализ, прекарвате време сред природата, смеете се колкото е възможно по-често и практикувате благодарност.

Какви са потенциалните последици от прегарянето?

Снимка: iStock

Има много негативни последици от прегарянето на работата, включително, но не само, увеличени болнични, загуба на производителност и напрежение върху цялостното здраве – психическо, емоционално, физическо и духовно.

„Прегарянето може да ви накара да загубите чувство за баланс в живота и да загубите страст към работата си“.

За някои е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, да оставят работата си на работното място. Ако можете, опитайте се да я оставите на работното си място и да не я оставяте да ви следва у дома. Може да е трудно и почти невъзможно, но във всяка професия балансът между работа и личен живот може да ви помогне да избегнете прегаряне.

Зад успокоителните и кафетата, изпити едно след друго, се крие една проста истина: хората са на ръба на издръжливостта си. Ако културата на работа не се промени, ще продължим да виждаме колеги да изчезват в болнични, а млади хора да заминават в чужбина в търсене на чист въздух.

Не трябва да позволяваме на прегарянето да се превърне в невидима норма.

