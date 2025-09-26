Служители без воля, компании без хора – последствията от прегарянето

Хората са на ръба на издръжливостта си
„Чувствам се изтощен/а.“
Това е изречение, което много хора от нас са чували или пък самите ние сме го изричали. Опитваме се да балансираме семейтво, приятели, работа, задължениея и понякога просто се чувстваме уморени.
Невидимата борба с изтощението, тихата хронична умора и болките в тялото, които често се „утоляват“ с транквиланти или аналгетици, е част от ежедневието в много офиси и фабрики.
Това, което преди се наричаше „обикновен стрес“, сега се нарича с дума, която звучи приятелски, но всъщност е изключително жестока – прегаряне.
Какви са признаците на прегаряне?
Признаците на прегаряне включват:
- Психично и емоционално изтощение
- Намалена способност за емпатия и съчувствие
- Гняв или раздразнителност
- Повишена употреба на алкохол и наркотици
- Намалено чувство за удоволствие от ежедневните дейности и от кариерата ви
- Повишена тревожност
- Свръхчувствителност или нечувствителност към емоционален материал
- Трудност при разделянето на професионалния живот от личния
- Отсъствия (пропускане на работа)
- Депресия
- Прекалено високи очаквания към себе си
- Нарушение на съня
- Цинизм
- Сарказъм
- Не отделяте време за себе си
Как се справяте с прегарянето и умората?
Според изслеване на University of Utah Health най-добрият начин да се справите с прегарянето е да изградите добра система за подкрепа в личния и професионалния си живот. Има много здравословни начини за справяне, включително физически упражнения, релаксация, осъзнатост, добра почивка и хранене. Важно е също така да се грижите за себе си, като прекарвате време с другите, разнообразявате дейностите си от работното място до личното пространство, бъдете търпеливи със себе си, отделяте време за самоанализ, прекарвате време сред природата, смеете се колкото е възможно по-често и практикувате благодарност.
Какви са потенциалните последици от прегарянето?
Има много негативни последици от прегарянето на работата, включително, но не само, увеличени болнични, загуба на производителност и напрежение върху цялостното здраве – психическо, емоционално, физическо и духовно.
„Прегарянето може да ви накара да загубите чувство за баланс в живота и да загубите страст към работата си“.
За някои е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, да оставят работата си на работното място. Ако можете, опитайте се да я оставите на работното си място и да не я оставяте да ви следва у дома. Може да е трудно и почти невъзможно, но във всяка професия балансът между работа и личен живот може да ви помогне да избегнете прегаряне.
Зад успокоителните и кафетата, изпити едно след друго, се крие една проста истина: хората са на ръба на издръжливостта си. Ако културата на работа не се промени, ще продължим да виждаме колеги да изчезват в болнични, а млади хора да заминават в чужбина в търсене на чист въздух.
Не трябва да позволяваме на прегарянето да се превърне в невидима норма.
