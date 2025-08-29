1 USD
В кой сектор има най-много чуждестранни инвестиции у нас?

В кой сектор има най-много чуждестранни инвестиции у нас?

bTV Бизнес екип

С всяка година инвестиции у нас се покачват

Към 31 декември 2024 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в България достигат 33,861 млрд. евро по текущи цени, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям дял от тези инвестиции се насочва към промишлеността, където вложенията възлизат на 14,432 млрд. евро. На второ място по привлечен капитал е секторът на услугите, включващ търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, транспорта, складирането, пощите, хотелиерството и ресторантьорството, с общ обем от 7,785 млрд. евро, предава БТА. 

Сравнение с предходни години показва стабилен ръст на ПЧИ. В края на 2023 г. инвестициите са били 32,566 млрд. евро, а през 2022 г. – 29,251 млрд. евро. Това свидетелства за засилен интерес от страна на чуждестранните инвеститори към българската икономика.

Застрахователите са спечелили над 300 млн. лева за миналата година

Най-съществена промяна в структурата на преките чуждестранни инвестиции през 2024 г. се наблюдава при промишления сектор, чийто относителен дял нараства с 1,4 процентни пункта спрямо 2023 г. Това затвърждава водещата роля на промишлеността като предпочитана сфера за инвестиции.

За сметка на това, секторът на услугите, както и дейностите, свързани с професионални услуги, научни изследвания, административна и спомагателна дейност, отбелязват спад. При услугите се наблюдава намаление от 1,2 процентни пункта, а при професионалните и научните дейности – с 0,7 процентни пункта.

