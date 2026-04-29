Уебсайт ще улесни достъпа до информация за финансиране на иновативни проекти

Платформата публикува информация за различни инициативи и практически насоки за бизнеса

Националният иновационен фонд официално стартира своя уебсайт, чиято цел е да улесни достъпа до информация и да подпомогне развитието на иновационната екосистема в България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа.

Новият сайт предоставя на потребителите бърз и удобен достъп до актуална информация за отворени процедури, възможности за кандидатстване, изисквания към проектните предложения, срокове и условия за финансиране. Платформата включва подробна информация за дейността на фонда, инициативи, както и практически насоки за бизнеса, научноизследователските организации и предприемачите.

Уебсайтът предлага интуитивна структура, лесна навигация и ясно представяне на съдържанието. Чрез него се цели повишаване на прозрачността в работата на Фонда и осигуряване на навременен достъп до информация и актуални новини за всички заинтересовани страни.

НИФ продължава да изпълнява своята мисия за насърчаване на иновациите, технологичното развитие и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, пише БГНЕС.