Напрежение в Google: Служители искат край на AI технологиите за военни цели в САЩ

Над 560 служители са подписали отворено писмо до изпълнителния директор на компанията

Повече от 560 служители на Google, част от Alphabet Inc., са подписали отворено писмо до изпълнителния директор Сундар Пичай, призовавайки го да спре предоставянето на от компанията на технологии за изкуствен интелект на американските военни, съобщи "Файненшъл таймс", позовавайки се на предполагаемото писмо.



"Искаме да видим как изкуственият интелект е от полза за човечеството, а не да се използва по нехуманни или изключително вредни начини... това включва смъртоносни автономни оръжия и масово наблюдение, но се простира и отвъд това", се посочва в писмото, призоваващо за отхвърляне на всякакви класифицирани задачи.

Твърди се, че писмото е координирано от персонала на DeepMind, лабораторията за изкуствен интелект на Google, като две пети от подписалите работят в отдела за изкуствен интелект на компанията. предаде БНР.