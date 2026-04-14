Ученик разработи интерактивна карта на разрешителните за строеж в София

Платформата показва в реално време какво се строи в София и къде

Дванайсетокласникът Георги Ганев събра в единна платформа данните за издадените разрешителни за строеж в столицата. 19-годишният ученик е разработил удобна за ползване бета версия на уебсайт, който визуализира разрешителните върху интерактивна карта и генерира графики на базата на официалните публични данни.

Сайтът събира на едно място карта на активните разрешителни и удостоверенията за въвеждане в експлоатация, филтри по район, период и статус, както и отделни страници със статистики за движението на разрешителните, завършените обекти и профили с допълнителни данни на различните райони.

В момента данните са публични, но работата с тях е трудна, разпокъсана и не особено удобна за хора, които искат бързо да се ориентират какво се строи, къде и с каква динамика. Идеята е информацията да стане много по-достъпна, ясна и лесна за използване, предаде Stolica.bg. Проектът е насочен към граждани, журналисти, хора от архитектурната и строителната среда, както и към всеки, който следи развитието на града и иска по-удобен достъп до тази информация.

Сайтът все още е в бета версия, като обработката и визуализацията на данните са в ранен етап на развитие и е възможно да съдържат неточности, които постепенно се доизчистват, предупреждава създателят му.

Платформата се радва на голям интерес от страна на потребителите - само за първите 11 дни след пускането му сайтът вече има трафик над 1800 посетители по IP адрес, според сървърните логове.

