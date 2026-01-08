Турският бизнес гони 10 млрд. долара стокообмен с България

Основните проблеми, които фирмите в България срещат, са имиграцията и липсата на работна ръка

„България е държава, която уважаваме и ценим. Нашата цел е да преминем границата от 10 млрд. долара стокообмен между България и Турция. Ние сме братя и комшии. Имаме нужда един от друг“.

Това заяви на събитие в София Селим Сар, заместник-председател на Централата на Асоциацията на независимите индустриалци и бизнесмени MÜSİAD, основана в Турция, който отговаря за международното организационно развитие. Участие взеха също членове на офиса на асоциацията в България.

MÜSİAD е една от най-големите бизнес организации в Турция с широко международно присъствие. Тя обединява над 14 000 членове и повече от 70 000 компании на няколко континента, които осигуряват между 2 и 3 милиона работни места. Организацията има 78 представителства в Турция, 177 клона и контактни точки, както и над 99 международни центъра в повече от 85 държави по света. В асоциацията членуват и значими компании от отбранителната индустрия.

Селим Сар заяви пред БГНЕС, че основните проблеми, който фирмите в България срещат, е имиграцията и липсата на работна ръка. Асоциацията набляга не само на двустранното партньорство, а и връзките му с всички държави, в които тя има представителства. През май или април MÜSİAD планира да организира голям инвестиционен форум в България.

„Работим с местните партньори, за да решаваме такива проблеми“, каза той, като акцентира върху необходимостта от по-тясно сътрудничество между турския и българския бизнес. Сред съседите на Турция България е вторият по-големина вносител на стоки и услуги и е на първо място на Балканите със сериозна преднина пред Гърция.

Запитан къде на Балканите дейността на MÜSİAD е най-добре развита, той посочи Албания, където набляга на строителния сектор. Асоциацията работи активно и в Черна гора, и в Северна Македония. По отношение на България трябва да бъдат намирани подходящите партньори и формати за сътрудничество.

„Целта ни в глобалната търговия е да печели не само Турция, а всеки един партньор. Нашите членове не са само в Турция, а по целия свят“, подчерта Сар и допълни: „Всеки един от членовете ни в България е български гражданин, фирмите са регистрирани в България и си плащат данъците тук. Ние сме търговци и инвестираме там, където виждаме потенциал“, посочи Сар.

В рамките на дискусията Селим Сар подчерта, че икономическите отношения между Турция и България могат да бъдат допълнително развити чрез засилване на потенциала в области като производствени и снабдителни вериги, логистика, индустриално сътрудничество, предприемачество и съвместни инвестиции. Той посочи, че променящите се регионални и глобални вериги за доставки, тенденциите за nearshoring (изнасяне на производства и услуги в близки държави), както и развитата производствена и логистична инфраструктура на Турция, са сред ключовите фактори, които укрепват основата за двустранно сътрудничество.

Сар отбеляза още, че MÜSİAD играе активна роля в икономическата дипломация, като дейността й надхвърля функциите на стандартна бизнес платформа. В този контекст са ключови усилията на организацията за ангажираност с чуждестранни дипломатически мисии, сътрудничество с международни институции, поддържане на редовен диалог с публичните власти и участие на заинтересованите страни в процесите на формиране на политики.

