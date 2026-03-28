Туристическият сектор търси подкрепа заради цените на горивата

Туроператорите отбелязват, че доколкото е възможно, ще поемат разликата в цените на горивата и транспорта за своя сметка

Поради нарастващите разходи за горива и енергия, туристическият сектор ще търси подкрепа чрез общите икономически мерки за бизнеса. Предложенията от бранша вече са внесени в Министерския съвет и ще бъдат разгледани като част от цялостния пакет мерки за стимулиране на икономиката, обясни служебният министър на туризма Ирена Георгиева, предава БНР.

Снимка: Getty Images/iStock

Министър Георгиева посочи, че компенсаторните мерки могат да се групират по няколко направления. Първото обхваща енергията и горивата, включително възможни тавани и временни намаления на акцизите. Въпреки това стана ясно, че акцизите не могат да бъдат понижени, тъй като вече са на най-ниските нива сред страните от Европейския съюз.

Другото искане на туристическия бранш е въвеждането на диференцирана ставка на Данък добавена стойност за ресторантьорския сектор, както за консумацията на място, така и за доставката на храна и безалкохолни напитки. Туроператорите допълнително предложиха намаляване на ставката и за техния марж, върху който се начислява ДДС. Министърът уточни, че се търси и вариант за разсрочване на задълженията на туроператорите към клиентите заради неосъществените пътувания в резултат на конфликта в Близкия изток, подобно на системата с ваучери, използвана по време на пандемията от Ковид-19.

Що се отнася до цените на туристическите пакети за лятото, Ирена Георгиева посочи, че повечето от тях вече са продадени и платени. Туроператорите отбелязват, че доколкото е възможно, ще поемат разликата в цените на горивата и транспорта за своя сметка, но в рамките на допустимите възможности. По този начин секторът се надява да осигури стабилност и предвидимост за бизнеса и клиентите въпреки нарастващите разходи, като част от общите мерки за подкрепа на икономиката.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN