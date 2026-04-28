Този български град е първи у нас по привлечени инвеститори

Наградата бе приета лично от кмета Живко Тодоров по време на официална церемония

Община Стара Загора за трета поредна година получи престижното отличие „Община в България с най-много инвестиции“ за 2025 г. Призът е връчен от Българска агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа, като признание за последователната работа на кмета Живко Тодоров и неговия екип.

Наградата бе приета лично от кмета Живко Тодоров по време на официална церемония, като му бе връчен почетен плакет. За 2025 г. привлечените инвестиции в общината възлизат на 300 млн. евро, а са разкрити общо 1816 планирани нови работни места. В периода 2020–2025 г. в Стара Загора са привлечени 16 инвеститори в ключови сектори като автомобилна индустрия, информационни технологии, биотехнологии, здравеопазване, хранителна промишленост, логистика и търговия.

Кметът Живко Тодоров благодари на Българска агенция за инвестиции за високата оценка и открои усилията на своя екип и доверието на инвеститорите. Той подчерта, че Стара Загора е регион в преход и е важно да продължи да създава условия за нови работни места и устойчиво развитие.

На церемонията служебният министър на електронното управление Георги Шарков отбеляза, че Стара Загора е първата община, която последователно инвестира в бъдещето на България чрез подкрепа за младите хора, модерно образование и активна политика за привличане на инвестиции. От общината присъстваха още заместник-кметът Радостин Танев, експерти и представители на „Индустриална зона Загора АД“.

Юбилейното 20-о издание на конкурса „Инвеститор на годината“ се проведе в София и събра представители на държавната и местната власт, бизнеса и инвеститорските среди. По време на събитието бяха отличени най-успешните инвестиционни проекти в страната за изминалата година, в присъствието на високопоставени гости, включително представители на президентската институция, правителството и бизнес организации.