1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Този български град е първи у нас по привлечени инвеститори

bTV Бизнес екип

Наградата бе приета лично от кмета Живко Тодоров по време на официална церемония

Община Стара Загора за трета поредна година получи престижното отличие „Община в България с най-много инвестиции“ за 2025 г. Призът е връчен от Българска агенция за инвестиции към Министерството на иновациите и растежа, като признание за последователната работа на кмета Живко Тодоров и неговия екип.

Снимка: bg.wikipedia.org

Наградата бе приета лично от кмета Живко Тодоров по време на официална церемония, като му бе връчен почетен плакет. За 2025 г. привлечените инвестиции в общината възлизат на 300 млн. евро, а са разкрити общо 1816 планирани нови работни места. В периода 2020–2025 г. в Стара Загора са привлечени 16 инвеститори в ключови сектори като автомобилна индустрия, информационни технологии, биотехнологии, здравеопазване, хранителна промишленост, логистика и търговия. 

Кметът Живко Тодоров благодари на Българска агенция за инвестиции за високата оценка и открои усилията на своя екип и доверието на инвеститорите. Той подчерта, че Стара Загора е регион в преход и е важно да продължи да създава условия за нови работни места и устойчиво развитие.

Българско приложение ви помага да следите средната скорост по магистралата

На церемонията служебният министър на електронното управление Георги Шарков отбеляза, че Стара Загора е първата община, която последователно инвестира в бъдещето на България чрез подкрепа за младите хора, модерно образование и активна политика за привличане на инвестиции. От общината присъстваха още заместник-кметът Радостин Танев, експерти и представители на „Индустриална зона Загора АД“.

Юбилейното 20-о издание на конкурса „Инвеститор на годината“ се проведе в София и събра представители на държавната и местната власт, бизнеса и инвеститорските среди. По време на събитието бяха отличени най-успешните инвестиционни проекти в страната за изминалата година, в присъствието на високопоставени гости, включително представители на президентската институция, правителството и бизнес организации.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата