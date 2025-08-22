Откриха огромно находище на литий

Властите нарекли този район „Литиева долина“

Откриха едно от най-големите известни находища на литий в света, оценено на около 540 милиарда долара под морето Солтън в американският щат Калифорния.

Какво откриха учените?

Според изследователи от Калифорнийския университет, подземните геотермални обекти съдържат достатъчно литий за производството на батерии за около 382 милиона електрически превозни средства, съобщава Indian Defense Review, цитирано от БГНЕС.

Морето Солтън е вътрешно езеро в южния окръг Импириъл, което постепенно пресъхва. Известно е със своя геотермален потенциал, но нови изследвания показват, че ресурсите му са много по-големи, отколкото учените са смятали досега.

Поради откритието на литий, властите нарекли този район „Литиева долина“, за да привлекат големи производители на електрически превозни средства и батерии. „Местните лидери изчисляват, че производството на литий може да генерира милиарди долари годишни приходи.

Според Калифорнийската енергийна комисия, годишното производство може да достигне пазарна стойност от 257 милиарда долара, като 80% от местните данъчни приходи от литий отиват за развитие на общността.

Съобщава се също, че геолози са открили в Западна Австралия най-голямото находище на желязна руда в историята на стойност 6 трилиона долара. Откриването на това изключително находище е станало възможно благодарение на съвременните технологии

