Търговията на дребно в ЕС расте бавно, България отчита лек спад през ноември

Месечни тенденции по сектори и страни

Според първоначалните данни на Евростат, представени днес, обемът на търговията на дребно в Европейския съюз и еврозоната остава в умерен растеж от 0,2% през ноември спрямо октомври. Това повторение на растежа след октомврийското увеличение показва стабилно, но забавено развитие на сектора в края на годината.

На годишна основа, спрямо ноември 2024 г., продажбите на дребно в ЕС и еврозоната нарастват с 2,3%, отбелязвайки продължаваща положителна тенденция.

Ситуацията в България

Снимка: iStock

У нас обемът на продажбите на дребно през ноември се понижава с 0,4% спрямо октомври, когато беше отчетен ръст от 0,5%. За сравнение, през септември се регистрира увеличение от 1,3%, а през август – 0,2%.

Въпреки месечния спад, годишният растеж на българската търговия на дребно остава солиден – 3,1% през ноември, което нарежда страната на десето място сред държавите от ЕС по обем на годишно увеличение. През октомври и септември ръстът бе съответно 7,4% и 5,7%.

В ЕС през ноември обемът на продажбите остава стабилен при хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия, нараства с 0,4% при нехранителните стоки, докато продажбите на автомобилни горива в специализираните магазини остават без промяна.

В еврозоната се отчита лек спад при храните, напитките и тютюна (-0,2%), растеж при нехранителните продукти (+0,4%) и малък спад при моторните горива (-0,1%).

Сред държавите членки най-голям месечен ръст е регистриран в Люксембург (+5,8%), Португалия (+2,2%) и Дания (+1,9%), докато най-силни спадове има в Хърватия (-2,2%), Белгия (-1,6%) и Словакия (-1,5%).

Годишен преглед по сектори

Снимка: БГНЕС

На годишна база в ЕС ноемврийският ръст на търговията на дребно е 0,8% при храните, напитките и тютюна, 3,6% при нехранителните продукти и 2% при автомобилните горива. В еврозоната ръстът е съответно 1,1%, 3,5% и 1,1%.

Най-голямо годишно увеличение сред страните от ЕС отбелязват Кипър (+8,5%), Португалия (+6,5%) и Дания (+6,2%), докато спад е регистриран единствено в Румъния (-4,6%), Словакия (-2,8%), Австрия (-2,2%) и Люксембург (-0,1%).

