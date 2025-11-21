Световният ден на телевизията 2025 е под мотото „Телевизията се променя. Нейната сила остава.“

На 21 ноември телевизионните компании по целия свят се обединяват, за да отбележат Световния ден на телевизията – глобално напомняне за трайното влияние на телевизията като средство за информация, образование и споделяне на преживявания. Учреден от Организацията на обединените нации, този ежегоден празник подчертава трайната сила на телевизията.

EGTA (международната търговска организация на мултиплатформените телевизионни и аудио компании) и ACT (Асоциацията на търговските телевизионни и VoD услуги в Европа), с подкрепата на GTVG (Global TV Group), отново обединяват сили, създавайки 30-секунден видеоклип, който ще бъде излъчен по телевизионни канали в цяла Европа и широко споделен в цифровите платформи и социалните медии. Гледайте го пряко в ефира на bTV на 21-ви ноември в „Тази сутрин“ и по всички социални мрежи на медийната група, която ежегодно подкрепя Световния ден на телевизията.

Телевизията се променя. Нейната сила остава.

В годината, в която bTV празнува 25 години от своя първи ефир, медийната група отново застава зад мисията да направи телевизията достъпна за всички, добавяйки жестов превод на 30-секундното видео.

Високият професионален стандарт сред журналистите в медията и многообразната роля на телевизията, която целия екип припознава, са в основата на медийната група, чиито новинарски емисии задават стандартите в телевизионната журналистика в България от създаването си. „Вярваме, че истинската журналистика се гради не с думи, а с работа - и ще продължим да го доказваме през следващите години. В bTV Media Group създаваме журналистика, която свързва, а бъдещето, към което гледаме като телевизия е бъдеще, в което продължаваме да задаваме трудни въпроси. Бъдеще, в което оставаме близо до нашата аудитория, дори когато технологиите променят начина, по който достигаме до нея. Бъдеще, в което оставаме надежден глас в един свят, изпълнен с шум,“ заявява главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт.

Телевизията е и важен партньор за бизнеса. bTV Media Group прави сериозни инвестиции в програмната си схема, създавайки 7-дневен прайм тайм с развлекателно съдържание, предлагайки разнообразие от рекламни формати, доставящи ефективни резултати за своите рекламодатели. „bTV Media Group е партньор на брандовете. Заедно гледаме в посока изграждане на запомнящи се кампании с устойчиви резултати и добавена стойност за бизнеса. Най-голямото признание за успеха е когато клиентите ни кажат „усетихме резултата“, споделя Велимира Петрова, Директор Продажби в bTV Media Group.

От семейства, събрани около един екран, за да станат свидетели на исторически моменти и големи спортни събития, до днешния динамичен свят, в който новините могат да се гледат на смартфон по време на сутрешното пътуване до работа, телевизията се е превърнала в истинско мултиплатформено преживяване.

Зрителите имат свободата да избират как, кога и къде да гледат. Стрийминг услугите, гледането on demand, платформите за отложено гледане предефинираха значението на това „да гледаш телевизия“. Медията комбинира линейно излъчване с гъвкаво, персонализирано преживяване, което се вписва в ритъма на съвременния живот.

Независимо от тези технологични промени, като символ телевизията остава непроменена. Тя все още е мястото, към което се обръщаме за надеждна информация в кризисни моменти, за споделени културни моменти, които обединяват милиони, и за истории, които вдъхновяват и забавляват. Независимо дали става дума за пряко отразяване на горещи новини, сериали, които стават световни феномени, или документални филми, които предизвикват важни разговори, телевизията запазва уникалната си способност да формира колективната памет и културния диалог.

В много отношения еволюцията на технологиите само е засилила значението на телевизията. С помощта на смарт телевизори, приложения и преносими устройства зрителите могат да се ангажират със съдържанието по-дълбоко и по свой собствен ритъм, без да губят емоционалното въздействие и достоверността, които телевизията винаги е предлагала.

Ключовите послания на тазгодишната кампания включват:

Адаптация към съвременния живот : Телевизията вече е на всеки екран и достига до зрителите, където и да са те, когато пожелаят да гледат.

: Телевизията вече е на всеки екран и достига до зрителите, където и да са те, когато пожелаят да гледат. Иновации с цел : Докато платформите и технологиите се развиват, ролята на телевизията като източник на надеждни новини, вдъхновяващи истории и културни събития остава непроменена. Тя остава един от най-достоверните източници на информация, подкрепен от строги редакционни стандарти

: Докато платформите и технологиите се развиват, ролята на телевизията като източник на надеждни новини, вдъхновяващи истории и културни събития остава непроменена. Тя остава един от най-достоверните източници на информация, подкрепен от строги редакционни стандарти Символ на културното обединение: Телевизията продължава да обединява хората чрез споделени моменти, насърчавайки разговори, разбирателство и културни преживявания сред разнообразна аудитория.

Силата на телевизията се крие в способността ѝ да свързва, забавлява и образова хората чрез истории, информация и споделени преживявания, които надхвърлят платформите и поколенията. Тя остава една от малкото медии, способни да достигнат до масова аудитория, като същевременно предоставят таргетирано и значимо съдържание.

Дали чрез пряко излъчване на големи световни събития, документални филми, които предизвикват важни дискусии, или развлекателни програми, които създават културни еталони, телевизията продължава да оформя начина, по който виждаме света и се разбираме един с друг. Нейната значимост се запазва, защото в основата си телевизията разказва истории, които информират, вдъхновяват и обединяват хората.

„Телевизията винаги е съществувала там, където емоцията среща разбирането, свързвайки домове, поколения и идеи чрез общ език. Когато рекламата зачита това пространство, тя подхранва истории, които образоват, вдъхновяват, обединяват и включват.“ – Кати Роберфройд, генерален директор, egta

„Телевизията е дълбоко вкоренена в нашите икономики и култури, тя е водещ инвеститор в местната креативност, талант и растеж. Резултатът: надеждни новини, които подкрепят нашите демокрации, и много обичани развлечения и спорт, които отразяват нашите разнообразни идентичности и интереси.“ - Грегоар Полад, генерален директор, ACT

„В епоха на бързо променящи се медийни навици телевизията има силата да обединява хората около фактите, да насърчава разбирателството и да укрепва връзката ни със света, в който живеем.“ – Шери Алдис, директор на Регионалния информационен център на ООН за Западна Европа.

