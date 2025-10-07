1 USD
БГ Бизнес Световната банка повиши прогнозата за БВП на България до 3%.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-динамичните възможности в Централна Европа са свързани с производствените и енергийните вериги

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да нарасне с 3% през тази година. Това съобщи Световната банка, увеличавайки прогнозата си от доклада за глобалните икономически перспективи от юни 2025 г. с 1 процентен пункт, цитирано от БГНЕС. 

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г., или с 0,7 процентни пункта повече от прогнозата на световния кредитор от юни, преди да се ускори до 3,1% през 2027 г., се казва в доклада на Световната банка „Работни места и просперитет, есен 2025 г. – Икономическа актуализация за Европа и Централна Азия“.

За субрегиона на Централна Европа, включващ България, Хърватия, Полша и Румъния, Световната банка прогнозира ускоряване на растежа на БВП до 2,5% през тази година от 2,4% през 2024 г., преди да достигне 2,6% през 2026 г. и 2,7% през 2027 г.

Най-динамичните възможности в Централна Европа са свързани с производствените и енергийните вериги, съвременните търгуеми услуги и подкрепата за застаряващото население, посочва кредиторът. Освен това, големият селскостопански сектор в Румъния и Полша би могъл да добави стойност, ако достъпът им до пазара и производителността им бъдат укрепени.

