Средното увеличение на заплатите в частния сектор за 2025 г. е 6%

Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват
Размерът им за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 % от БВП
Инфлацията не е водещият фактор при решението на работодателите за увеличаване на заплатите
Застой в ръста на заплатите в частния сектор в България през 2025 година, показва мащабно проучване на корпоративен лидер в бизнес консултирането и управлението на риска на българския пазар, цитирано от БНР.
Работодатели от 568 компании посочват, че средното увеличение на възнагражденията е едва от 6%, а прогнозата за 2026 година е отново за 6 на сто.
Анализирани са повече от 130 000 индивидуални пакета възнаграждения - освен заплати, включително бонуси, допълнителни и гъвкави плащания, както и непарични придобивки, служебна кола и застраховки. Проучването се провежда всяка година.
По-детайлен анализ за високотехнологичния сектор показва, че заплатите в София са само с 5% по-високи от тези за страната, докато в производствения сектор разликата е почти 20%, пише БНР.
Проучването показва, че инфлацията не е водещият фактор при решението на работодателите за увеличаване на заплатите.
И още нещо важно тук отбелязват авторите на проучването - 7 юни 2026 година е крайният срок, в който България трябва да транспонира европейската директива за равнопоставеност и прозрачност на възнагражденията, т.е. трябва да отпадне принципът за тайната на размера им, обясни Стела Юлзари - старши консултант в компанията, която е автор на проучването.
Сред останалите придобивки на работното място, 87% от работодателите допълнително осигуряват здравно своя персонал, освен това през последната година с 10% нараства и премията за допълнителното здравно осигуряване, заради инфлацията при здравните услуги. На второ място са ваучерите за храна, особено за нископлатените позиции в производствения сектор и търговията на дребно. Предлагат се и безплатен паркинг, пари за транспорт, спортна карта, и дори - бонус за препоръчване на приятел.
Анализът засяга и текучеството на персонала като го измерва средно 10% за 2025 година, като при търговията на дребно то достига 23%. Размерът на възнагражденията и проблемите с мениджмънта са най-често причините хората да напускат работа по собствено желание.
