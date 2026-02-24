Спад на продажбите на нови автомобили в ЕС с 3,9%, а в България с 19,4%

С 28,2% по-малко нови бензинови коли са регистрирани в ЕС през януари 2026 г.

Продажбите на нови автомобили в ЕС се понижи през януари 2026 г. с 3,9% до 5-месечно дъно от 799,625 хиляди боря спрямо година по-рано, докато регистрираните нови автомобили в България отбелязаха спад с цели 19,4% до 3218 броя, показват последните данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA).



Регистрация на нови автомобили в ЕС по месеци (спрямо година по-рано)

През периода януари делът на електрическите автомобили в ЕС се повиши до 19,3% от 14,9% в началото на 2025 г., докато делът на хибридните автомобили достигна 38,6%, оставайки най-предпочитания избор сред европейските купувачи на нови коли, предаде БНР.

Същевременно, комбинираният дял на бензиновите и дизелови автомобили в ЕС спадна през първия месец на 2026 г. до 30,1% от 39,5% година по-рано, показват данните на ACEA.

Продажбите на нови електромобили в ЕС скочиха през януари с 24,2% до 154,23 хил. броя, достигайки пазарен дял от 19,4%, като четирите най-големи автомобилни пазара в ЕС формират 60% от регистрацията на всички нови електромобили. В Германия продажбите на електромобили скочиха с 23,8%, а във Франция - с цели 52,1%, докато в Белгия отбелязаха спад с 11,5%, а в Нидерландия - с цели 35,4 на сто.



Регистрацията на нови хибридни автомобили през януари пък нарасна с 6,2% спрямо година по-рано до 308,364 хил. броя, благодарение на скок в Италия с 24,9% и в Испания с 9%, но при стагнация във Франция (0,0%) и спад в Германия с 1,8 на сто.



В България продажбите на нови електрически автомобили се повишиха през януари със 17,4% (със 182 броя), а на хибридните електромобили - с цели 140% (с 204 броя), докато продажбите на plug-in хибридния електрически автомобили се повишиха с 15,4% (с 45 броя).



Регистрацията на нови бензинови автомобили в ЕС се сви през първия месец на 2026 г. с цели 28,2%, което доведе до намаляване на техния дял до 22% от 29,5% през същия период на 2025 г. Продажбите на дизелови автомобили пък се свиха с 22,3% спрямо година по-рано, което намали техния дял на автомобилния пазар до 8,1 на сто.



Тази тенденция в ЕС се потвърждава и от данните на ACEA за България, като продажбите на нови бензинови коли се свиха през януари с 25,8% до 2378 броя, а на дизеловите автомобили - с 18,9% до едва 403 броя.

Пазарен дял на различните видове автомобили в ЕС

Междувременно водещи европейски автомобилни компании в ЕС отбелязаха смесено представяне по отношение на регистрацията/продажбата на нови автомобили през януари 2026 г., като "Фолксваген" отчете намаление на продажбите с 3,7% спрямо година по-рано, но запазвайки най-голям пазарен дял от 27,5% (спрямо 27,4% през януари 2025 г.).



Голямата френска компания Renault Grouр (произвеждаща моделите Renault и Dacia) отчете силен спад на продажбите през януари с 16,7%, намалявайки пазарния си дял до 9,4% от 10,9% година по-рано.



За разлика от тях, автомобилният консорциум Stellantis, обединението между италианската FCA Group и френската PSA Group или Peugeot, отбеляза силен ръст на продажбите на нови автомобили с 9,1%, което увеличи неговия пазарен дял в ЕС до 18,2% от 16,1% през януари 2025 г.



Повишение през януари с 4% отбелязаха продажбите на нови автомобили на луксозната немска марка Mercedes-Benz, докато при другата луксозна макар BMW беше регистрирано понижение с 3,3 на сто.

