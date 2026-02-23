BGN → EUR
БГ Бизнес "Софтуерен глич" е виновен за по-високите сметки за ток

"Софтуерен глич" е виновен за по-високите сметки за ток

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето какво каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

„Има подозрения, че някои от завишенията се дължат от софтуерен глич на билинг системата. От регулатора са свалили тези електромери и са ги дали на независима лаборатория. Няма надписани сметки от човек или поради умишлено действие, но не е изключено заради този софтуерен глич да е станало объркване в тарифите", заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод оплакванията за надвишени сметки за електричество.

Терминът „софтуерен глич“ (software glitch) описва внезапна повреда. Това е кратковременна, неочаквана грешка в компютърна програма или система, която обикновено се коригира сама или изчезва след рестарт. Гличът се появява веднъж при специфични обстоятелства и после е трудно да бъде повторен. На практика, високите сметките се обясняват не с човешка грешка или методика, а с аномалии, които се дължат на претоварване на процесора, софтуерен конфликт или нещо подобно. 

Ще плащаме ли такса от 5 евро на месец за всеки електромер?

Трайков допълва пред БНР: „През първия ми работен ден поканих господин Младеновски, председателят на КЕВР, за да получа най-пълната и актуална информация относно завишените сметки за ток“. „Част от обяснението е напълно обективно, тъй като ноември 2025 година потреблението е било доста по-малко в сравнение с ноември 2024, а декември 2025 доста по-високо в сравнение с декември 2024 година и когато човек сравни ноемврийската и декемврийската сметка за 2025 година, тази голяма разлика прави впечатление".

Трайков сподели, че е получил уверение от Младеновски до края на февруари или началото на март, да има окончателна информация, която ще бъде споделена публично. „И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизми да бъде компенсиран – било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка“, каза служебният министър.

„Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура“, обясни още веднъж Трайков. 

