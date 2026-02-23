BGN → EUR
Ще плащаме ли такса от 5 евро на месец за всеки електромер?

Ще плащаме ли такса от 5 евро на месец за всеки електромер?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Защо плащаме по-скъпи сметки за ток през януари?

Да се въведе месечна такса за всеки електромер в разлер на около 5 евро. Това предложи председателят на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов в ефира на БНТ, цитирано от БТА. Подобна практика има в други европейски държави и се използва с цел осигуряване на средства за поддръжка на електроразпределителната мрежа в слабо населени райони.

Христов изрази притеснение, че България постепенно се превръща във вносител на ток, тъй като базовите мощности - въглищните централи, се затварят, а новите блокове на АЕЦ са още на етап „площадка“. По думите му фотоволтаичните централи произвеждат електроенергия основно през деня и не могат да заместят базовото производство. Христов каза, че вижда потенциал в развитието на вятърната енергия. Според него батериите трябва да служат за балансиране на мрежата при излишък или недостиг, а не просто за търговска препродажба на ток.

Този уред е най-големият консуматор на ток в дома, ето какво да направим

По-високите сметки за ток

Освен това той обясни, че високите сметки на тока се дължат на повишеното потребление на електроенергия заради по-студеното време през декември и януари.

През декември потреблението е нараснало с 30 на сто спрямо ноември заради по-ниските температури, а през януари е отчетен ръст от 11 на сто спрямо декември. Към момента през февруари потреблението е с 4–5 на сто по-високо спрямо януари, като очакванията са крайните сметки да бъдат с 5–6 на сто по-високи.

По думите му българинът масово преминава към отопление на ток, което води до 10-20 пъти по-висока консумация дори от времето на КОВИД и това зависи от времето навън, като това е основната причина, поради която сметките са по-скъпи.

