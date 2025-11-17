София възстанови една от забравените си минерални бани

Сградата е ремонтирана по проект на стойност близо 7,6 млн. лв.

След повече от 30 години разруха и забрава минералната баня в столичния квартал „Овча купел“ е напълно възстановена, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Сградата е ремонтирана по проект на стойност близо 7,6 млн. лв., от които 3,3 млн. лв. са европейско финансиране, а останалите — съфинансиране от Столична община. Въпреки че строителните дейности приключиха още през септември 2024 г., банята все още не може да бъде въведена в експлоатация поради забавяне при изграждането на външните връзки и площадковите мрежи, които осигуряват достъп до минералната вода.

Банята е проектирана от арх. Георги Овчаров между 1925 и 1928 г. и открит през 1933 г. Тя е част от първия в България лечебен комплекс с минерална вода и обединява хигиенна и терапевтична функция. През 80-те години сградата е изоставена, а през 2017 г. пожар унищожава част от интериора. След реставрацията банята запазва оригиналния си облик, включително зимните градини, басейните и каменните корита, като отново ще предлага процедури с минерална вода, сауни и релакс-зони.

Проектът предвижда сградата да изпълнява двойна функция – на подземното и партерното ниво ще се помещава рекреативен център с минерална вода, а на горните етажи – Център за върхови постижения „Наследство БГ“ с лаборатории за изследвания върху въздействието на балнео и спа терапии. В комплекса ще има музикална зала, VR зала и лаборатория за социални иновации, съчетавайки традицията на балнеолечението с научни и образователни дейности.

Забавянето на пускането в експлоатация се дължи на неуредена собственост върху терена, който се дели между Столичната община и Националната болница по физикална терапия и рехабилитация. Болницата вече е дала принципно съгласие за учредяване на право на преминаване, но спорът за стойността му все още се решава. Изграждането на външните връзки трябва да приключи до декември 2025 г., след което се очаква комплексът да бъде окончателно въведен в експлоатация.

Въпреки забавянето, реставрацията на минералната баня в „Овча купел“ се счита за една от най-значимите стъпки за възраждане на софийските минерални извори – символ на града, който заслужава да бъде отново „град на водата“.

