BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
БГ Бизнес Такситата в Пловдив поскъпват, а тарифата за повикване вече е двойна

Такситата в Пловдив поскъпват, а тарифата за повикване вече е двойна

bTV Бизнес екип

Колко става дневната такса за километър?

От днес цените на таксиметровия превоз в Пловдив са увеличени. С актуализираните тарифи се очаква оборотът на таксиметровите шофьори да нарасне с около 10%.  Дневната ставка за километър вече е 1,37 лв., а нощната достига 1,56 лв., което представлява скок между 18 и 27 стотинки. Таксата за повикване също става двойна повишава се от досегашните 0,25 лв. на 0,49 лв.

Снимка: iStock

Поскъпването на таксиметровите услуги е свързано основно с компенсиране на инфлацията, а не с предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще се оскъпи с около едно левче, така че не смятам, че става дума за нещо прекомерно“, коментира пред БНР Диян Станев, председател на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив.

По думите му именно благодарение на новите тарифи оборотът на шофьорите ще се увеличи с 10%. Станев посочи още, че оборотът не се равнява на чиста печалба, тъй като таксиметровите водачи имат много разходи, които трябва да покрият, преди да реализират реален доход. Общинският съвет не е длъжен да обсъжда или гласува новите цени, защото те се вписват в максимално допустимите стойности по наредба. Вече 80% от такситата в града под тепетата са оборудвани с апарати, настроени за работа с еврото.

С колко е възможно да поскъпнат такситата в София?

Такси в София 

Таксиметровите услуги в столицата също може да поскъпнат с 18,6% от януари догодина. Предложението за новите тарифи бе обсъдено на заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, а предстои да бъде гласувано в четвъртък на сесията на СОС. Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа се предвижда да нарасне от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната от 2,05 лв. на 2,43 лв.

Новата методика за изчисляване на таксиметровите тарифи включва инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15% и цените на горивата - 10%. Идеята е таксиметровите цени да се актуализират ежегодно по тази методика. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата