Такситата в Пловдив поскъпват, а тарифата за повикване вече е двойна

Колко става дневната такса за километър?

От днес цените на таксиметровия превоз в Пловдив са увеличени. С актуализираните тарифи се очаква оборотът на таксиметровите шофьори да нарасне с около 10%. Дневната ставка за километър вече е 1,37 лв., а нощната достига 1,56 лв., което представлява скок между 18 и 27 стотинки. Таксата за повикване също става двойна – повишава се от досегашните 0,25 лв. на 0,49 лв.

Снимка: iStock

„Поскъпването на таксиметровите услуги е свързано основно с компенсиране на инфлацията, а не с предстоящото въвеждане на еврото. Един среден курс ще се оскъпи с около едно левче, така че не смятам, че става дума за нещо прекомерно“, коментира пред БНР Диян Станев, председател на Асоциацията на таксиметровите водачи в Пловдив.

По думите му именно благодарение на новите тарифи оборотът на шофьорите ще се увеличи с 10%. Станев посочи още, че оборотът не се равнява на чиста печалба, тъй като таксиметровите водачи имат много разходи, които трябва да покрият, преди да реализират реален доход. Общинският съвет не е длъжен да обсъжда или гласува новите цени, защото те се вписват в максимално допустимите стойности по наредба. Вече 80% от такситата в града под тепетата са оборудвани с апарати, настроени за работа с еврото.

Такси в София

Таксиметровите услуги в столицата също може да поскъпнат с 18,6% от януари догодина. Предложението за новите тарифи бе обсъдено на заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, а предстои да бъде гласувано в четвъртък на сесията на СОС. Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа се предвижда да нарасне от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната от 2,05 лв. на 2,43 лв.

Новата методика за изчисляване на таксиметровите тарифи включва инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15% и цените на горивата - 10%. Идеята е таксиметровите цени да се актуализират ежегодно по тази методика.

