1 USD
1.1557 BGN
Петрол
95.34 $/барел
Bitcoin
$71,587.8
Samsung очаква осемкратен ръст на печалбата заради бума на чиповете за изкуствен интелект

Samsung очаква осемкратен ръст на печалбата заради бума на чиповете за изкуствен интелект

bTV Бизнес екип

Ръстът се дължи основно на недостига на чипове, който доведе до рязкото им поскъпване

Южнокорейската технологична компания Samsung Electronics прогнозира осемкратно увеличение на оперативната си печалба за първото тримесечие на 2026 г. на фона на силното търсене на чипове за изкуствен интелект, предаде Ройтерс.

Компанията очаква оперативна печалба от около 57,2 трилиона вона (близо 38 млрд. долара) за периода януари–март спрямо 6,69 трилиона вона година по-рано. Резултатът значително надхвърля прогнозите на анализаторите и представлява нов рекорд.

Ръстът се дължи основно на недостига на чипове, който доведе до рязкото им поскъпване – цените на паметите почти се удвоиха през тримесечието. Очаква се те да нараснат с още над 50 на сто през текущото тримесечие, според пазарни оценки, цитирани от БТА.

Полупроводниковото подразделение формира основната част от печалбата, докато мобилният бизнес отчита по-умерен резултат на фона на нарастващите разходи за компоненти.

Компанията прогнозира и ръст на приходите с 68 на сто до около 133 трилиона вона. Положително влияние оказва и отслабването на южнокорейската валута спрямо долара.

Въпреки силните резултати анализатори предупреждават за възможно забавяне на растежа при продължаващо поскъпване на енергията и потенциално отслабване на търсенето. Наблюдават се и първи сигнали за стабилизиране на цените на паметите.

Samsung наваксва изоставането си при чиповете с висока пропускателна способност (HBM), използвани в системите за изкуствен интелект, като разширява доставките към ключови клиенти.

Подробните финансови резултати за първото тримесечие ще бъдат публикувани на 30 април.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

