1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$71,681.8
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$71,681.8
БГ Бизнес Ще получите ваучери вместо пари, ако ви се провали почивката

Ще получите ваучери вместо пари, ако ви се провали почивката

За три месеца у нас са дошли 12 000 работници от азиатски страни

България е сезирала Европейската комисия за допускане на възможност сумите за провалени почивки да се покриват с ваучери, вместо да се връщат като пари в стандартния 14-дневен срок. Това съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева. Това ще е полезно за туристическия бизнес, но едва ли ще се хареса от туристите, включително и българските, които иначе са във фокуса на рекламата това лято, съобщава БНТ.

Искането е направено, преди механизмът да бъде официално заложен в националния Закон за туризма с цел бърза реакция при кризисни ситуации, обясни Георгиева. Съгласно Директивата за пакетните пътувания, туроператорите са длъжни да възстановят сумите на туристите в рамките на 14 дни след заявено желание за отказ. Министър Георгиева уточни, че актуализираната Директива на ЕС вече дава възможност за подобни компенсации през ваучери, но България търси потвърждение за прилагането им в кратки срокове.

На това място не е построена нова къща от 120 години

Георгиева посочи, че ранните записвания показват нива, близки до миналогодишните, с лек ръст на определени пазари. Поради несигурността в Азия и Африка, европейските туристи се ориентират към дестинации в Европа, отбеляза министърът и посочи това като възможност за страната ни, предава БТА. България засилва рекламата си в Централна Европа (Полша, Чехия, Унгария, Словакия), грижи се и за основните си пазари - Великобритания и Германия.

По отношение на цените това лято министърът посочи, че поскъпването на туристическите пакети се дължи основно на по-високите цени на консумативите и инфлацията, а не на приемането на еврото. По думите й туроператорите се стремят да задържат повишението на цените до 8 на сто, за да избегнат масови откази от страна на клиентите.

Остров без стрес: Най-търсената и безопасна европейска дестинация това лято

И тази година сезонът ще бъде спасен до голяма степен с внос на работна ръка. Миналата година са били издадени 24 000 разрешителни за работници в туризма, а само за първото тримесечие на тази година разрешителните от Агенцията по заетостта вече са 12 000. 

Кадри се осигуряват основно от азиатски дестинации чрез посреднически фирми, като сред основните държави, от които идват кандидати, са Индия и Узбекистан, където са предприети мерки за по-бързо издаване на визи, а тази година има кандидати от Индонезия, Филипините и Киргизстан.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На това място не е построена нова къща от 120 години
Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

