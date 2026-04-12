На това място не е построена нова къща от 120 години

Мястото е символ на спокойствие и тишина

В Долен Слоутър, Англия, стрелката е спряла преди 120 години. А именно, оттогава до днес там не е построена нова сграда, всичко е както е било преди.

Долен Слоутър се намира в Котсуолдс, в Глостършир, в югозападна Англия. Смята се за едно от най-красивите места в района и е само на пет минути път с кола или 30 минути пеша от оживения град Бъртън-он-дъ-Уотър.

Но преди да продължим, нека да изясним въпроса за името на това място. То никак не е очарователно, но ако пренебрегнем този детайл и отместим поглед от табелата, указваща името на мястото, ще се озовем в друг свят, живописен и романтичен, и преди всичко спокоен.

Мястото е наистина в капан на времето. Традиционните му къщи с отличителни цветове са построени през 16-ти и 17-ти век. Река Ай, приток на Уиндръш, също тече през него и е пресечена от каменни мостове. Долен Слоутър не е място, където хората идват често, напротив. Всичко това му дава спокойствие.

Няколко сгради се открояват на място, хванато в капан в миналото. Една от тях е имението Долен Слоутър, за което се твърди, че е най-елегантното място за отсядане. Символът на мястото със сигурност е Старата мелница, мелница, която е мелила брашно, което сега е един от най-популярните фотографски мотиви там.

Долен Слоутър е дом и на една от най-романтичните улици в Обединеното кралство. А именно, улица Копс Хил спечели титлата в проучването на Google Street View през 2011 г. Една от сградите, които не бива да пропускате, е местната църква „Света Мария“.

Долен Слоутър и околностите му, използван преди за снимки на филми, включително за филма „Ема“ от 2020 г., са чудесни дестинации за тези, които искат да се насладят на спокойни разходки и красиви гледки. А именно, на около километър и половина от Дони Слоутър се намира, както се казва, също толкова очарователният Горни Слоутър.

Гърни Слоутър е специален и с това, че е едно от 14-те места в Англия, които не са загубили нито един човек по време на Първата или Втората световна война, според уебсайта на Котсуолдс.