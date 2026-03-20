Ще бъде въведен един билет за целия обществен транспорт в страната

Промените трябва да бъдат въведени в рамките на 12 месеца

В сектора на обществения транспорт започва мащабна реформа. Ще бъде въведена Интелигентна система за управление, а пътниците ще могат да използват единен билет за различни видове транспорт. Освен това ще бъде създадена клирингова система за разпределение на приходите от тези билети, предава БНТ.

Снимка: БДЖ

Това е заложено в новия закон за обществения транспорт, приет в последния работен ден на Народното събрание. Законът, разработен от кабинета „Желязков“, беше одобрен след интензивна работа на ресорната комисия, която успя да осигури необходимия кворум. По този начин се избягва рискът страната да загуби десетки милиони евро поради неизпълнение на ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, тъй като този закон е част от условията за следващо плащане.

Първият етап от реформата включва изграждането на Интелигентната система за управление на обществения транспорт и на клиринговата система за разпределение на приходите от единните билети. Управляващата система ще осигурява наблюдение в реално време както на транспортните средства, така и на приходите. Тези две системи трябва да бъдат въведени в рамките на 12 месеца.

След тяхното внедряване, в срок от още 6 месеца, трябва да бъде утвърдена нова Национална транспортна схема. Тя ще обединява и координира всички линии за превоз на пътници с различните видове транспорт, като ключова роля ще има разписанието на влаковете. На тази основа ще се планират междуградските, междуобщинските и общинските връзки. Дотогава всички системи за продажба и контрол на билети трябва да бъдат съвместими с националната система за единен превозен документ.

Снимка: bTV

Законът въвежда и допълнителни улеснения за пътниците. Ще бъде създадена Национална точка за достъп, чрез която хората ще могат лесно да планират пътуванията си в реално време, да виждат най-добрите маршрути и да комбинират различни видове транспорт като автомобил, влак, самолет или кораб. За първи път се въвеждат и сериозни санкции при нарушаване на правата на пътниците, като част от тях ще влязат в сила на по-късен етап. Например глобите за липса на алтернативен транспорт или за недостатъчна информация ще започнат да се прилагат след определени срокове, докато други санкции влизат в сила веднага.

С новия закон се решава и въпросът с изграждането на публично достъпни зарядни станции за електромобили. Макар първоначално тези промени да бяха предвидени в Закона за енергетиката, те в крайна сметка бяха включени тук. Според приетите текстове, в общини с над 5000 жители трябва да има поне една зарядна станция, в градове до 100 000 души – минимум три, в населени места с над 100 000 души – поне пет, а в тези с над 300 000 души – не по-малко от десет станции.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN