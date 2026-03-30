SERP Conf. Sofia 2026: Как AI променя правилата за видимостта онлайн

На 25 март 2026 г. Интер Експо Център в София се превърна в централно място за SEO общността в Източна Европа. Петото издание на SERP Conf. Sofia събра специалисти от страната и чужбина под общото послание: онлайн видимостта вече не е само въпрос на класиране в Google, а въпрос на присъствие в AI системите, които се превръщат в мост между потребителите и информацията.

Видимостта се гради, не се гадае

Събитието бе организирано от Serpact – българската SEO агенция с най-много международни награди. Никола Минков, основател и изпълнителен директор на компанията и организатор на конференцията, е последователен в принципа на формата: SERP Conf. поддържа само една сцена. Ако дадена тема не заслужава вниманието на цялата зала, тя не влиза в програмата. Подходът е обратен на масовите конференции с десетки паралелни сесии.

“Това, което аудиторията получи като съдържание от събитието, на практика няма аналог в тази сфера в България. Професионалистите, които се качиха на сцената, не са просто поредните хора, влезли в някакъв списък с участници на някакво събитие. Това е премиум селекция. Над 90% от кандидатстващите за говорители на SERP Conf. биват отхвърляни. Подборът е наистина внимателен, а летвата – вдигната високо”, коментира Минков след конференцията.

Кои бяха хората на сцената

Първи на сцената излезе Mark Williams-Cook – директор на британската агенция Candour и основател на инструмента AlsoAsked, водещ експерт с над 81 000 последователи в професионалната мрежа LinkedIn.

Той е един от малкото SEO специалисти в света, участвали в разкриването на реален експлойт в инфраструктурата на Google, чрез който бяха разкрити вътрешни параметри на алгоритъма, пакетирани в Protocol Buffers. Williams-Cook е и автор на безплатния седмичен бюлетин Core Updates, следван от над 40 000 SEO специалисти. В София той говори за начина, по който AI системите преосмислят потребителското намерение около ключовите думи.

“Откриването беше невероятно. Не мисля, че някой го прави по-добре от SERP Conf. Когато бях във Виена, имахме цигуларка; сега – танцов номер със светлини. И нещото, което ми хареса най-много, беше, че веднага след лекцията ми няколко души се приближиха към мен и започнаха да споделят впечатленията си. Наистина ангажирана публика. Прекрасно място да си и лектор, и участник”, сподели Mark Williams-Cook след откриването на конференцията с презентацията си “Do !think like a robot: SEO decision making for humans”.

Едно събитие, два формата

SERP Conf. Sofia 2026 предложи два паралелни формата за участие. Основната конференция покри техническото SEO, линк билдинга, семантичното SEO, електронната търговия и AI видимостта. Успоредно с нея се проведе AI Lab – изцяло нов формат, въведен за първи път от Serpact тази година. Той позволява на ограничен брой бизнеси да получат пълен анализ на присъствието си онлайн и в AI моделите. На тази основа бизнесите получават ясни препоръки за следващи стъпки, с които да повишат видимостта си. AI Lab обедини експертизата на Trackian, Serpact, AI Entry и Digital A.

“Огромна част от бизнесите работят за солиден SEO трафик, правят мониторинг, без да осъзнават, че потребителите вече в значителна степен използват платформи като ChatGPT, Perplexity и Google AI Overviews при различни търсения. Видимостта в тези системи изисква одит и инженерен подход, а не интуиция. При тях конверсията е доста висока и носят реални приходи на бизнеса, затова те заслужават внимание и добре обмислен план”, споделя Борислав Арапчев, SEO Strategist в Serpact.

Три мастъркласа в един ден

Данните от проучване след SERP Conf. Sofia 2025 очертават профила на типичния участник. 46,8% от присъстващите заемат позиции от ниво C-suite, директор или ръководител на отдел. 27,7% са SEO специалисти, а 19,1% са маркетинг или e-commerce мениджъри.

Затова програмата за 2026 г. включи на следващия ден и Enterprise Masterclasses – специализирани сесии за компании, работещи в по-големи мащаби. Темите включваха преразпределяне на бюджети, работа с различни платформи, изграждането на устойчиви вътрешни SEO компетенции и т.н. Това са въпроси, с които специалистите в по-големите организации се сблъскват ежедневно.

Защо SERP Conf. Sofia 2026 г. е различна

SERP Conf. се провежда от 2022 г. насам и вече има 5 реализирани издания в България и две в Австрия, като през 2026 г. предстои първото издание в Италия. Сред потвърдилите участие специалисти във Виена са Martin Splitt, Dan Petrovic, Jes Scholz и други. В Рим, събитието се провежда в партньорство с Wordlift, а там посетителите ще могат да видят Aleyda Solis, Judith Lewis, Gianluka Fiorelli и т.н.

Тази година организаторите акцентираха върху пресечната точка между класическото SEO и AI търсенето.

“На SERP Conf. идвам за втори път, защото това е мястото, където се събират изключителни експерти от света на SEO и споделят най-актуалните тенденции и реални практически решения. Освен тенденциите, тук си припомням и базовите принципи, които наистина носят устойчиви резултати”, споделя Диляна Димитрова, която беше на събитието с част от екипа си.

Ключови изводи от конференцията

SERP Conf. Sofia 2026 остави няколко конкретни извода, които всеки може да приложи веднага.

AI видимостта е отделна дисциплина

Класическите метрики, като позиции, органичен трафик и кликове, не измерват присъствието на бранда в AI системите. Нужни са специфични одити и инструменти. Бизнесите, фокусирани единствено върху Google класирания, вече пропускат пълната картина на реалното потребителско поведение днес.

Семантичното SEO е задължителен стандарт

Разбирането на потребителското намерение, структурирането на въпросите около всяка тема и изграждането на семантична архитектура не са опция за напредналите, а базово изискване. AI системите оценяват дълбочината на тематичното покритие, не плътността на ключовите думи в текста.

Намерението на потребителя се променя

Според Луиза де Ланж, един от лекторите на събитието, потребителската фуния може да започне с агент и да завърши с агент, без да се стигне до реално кликване на сайта на бизнеса. При динамични категории съдържание разбирането на изместването на намерението около дадена ключова дума е разграничение между актуална стратегия и остаряла такава.

Линк билдингът се трансформира

Количественият подход към изграждането на връзки отстъпва място на стратегията за изграждането на авторитет в конкретни тематични клъстери. Това важи и за AI системите, тъй като те разпознават дадена експертиза, изградена последователно в различни платформи и формати.

По традиция SERP Conf. предоставя на всички участници в своите събития и 30-дневен безплатен достъп до записите на платформата SERP Flix. При плътна програма с единична сцена достъпът до записи позволява преосмисляне на презентациите с нужното внимание. Абонаментът за SERP Flix дава достъп и до архивните издания на конференцията.





По време на събитието бяха обявени и предстоящите тематични срещи с общността около възможностите за растеж на бизнеса посредством AI. Те стартират от септември в София, а първи гост ще бъде Никола Минков, изпълнителен директор и основател на Serpact.

Поредното издание на SERP Conf. Sofia затвърди статута на конференцията като водещо събитие в годишния календар на SEO общността в региона. Участниците са хора с реални отговорности, които търсят работещи модели и искат да знаят как изглежда SEO стратегията, когато все по-голяма част от потребителските запитвания вече не достигат до класическата страница с резултати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN