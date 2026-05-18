×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
111.19 $/барел
Bitcoin
$77,226.0
Последвайте ни
1 USD
1.1628 BGN
Петрол
111.19 $/барел
Bitcoin
$77,226.0
БГ Бизнес Само един хранителен продукт поевтиня за година

Само един хранителен продукт поевтиня за година

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

За три години цената не се повишава

Във времена, когато цените на храните се вдигат главоломно един хранителен продукт прави впечатление, че за период от 2024 г. до 2026 г. не просто не вдига цената си, а напълно обратното – поевтинява.

Според данни на плаформата „Знам цените“, захарта е единственият хранителен продукт, който за последната година отчита реален спад в цената си. Докато редица основни храни поскъпнаха с два и дори три пъти, килограм захар поевтинява от 1,13 евро през 2024 г. до 1,08 евро през 2025 г.

Снимка: Reuters

Тенденцията се потвърждава и от най-новите данни на едро, цитирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За миналата седмица цената на захарта на борсите достига до 0,90 евро за килограм. Проверка в различни магазини показва, че към момента потребителите могат да закупят килограм захар в магазините за около 0,99 евро.

Интересното е, че тази ценова динамика не е случайна. В началото на 2026 г. цената на захарта се понижи и на световните борси, което неминуемо оказва влияние върху вътрешния пазар.

Така, докато много продукти постепенно се превръщат в „лукс“ за домакинствата, захарта засега остава достъпна – и дори по-евтина от преди година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата“
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Симеон Кърцелянски: „Най-опасни за България са национално спонсорираните кибергрупи, които се занимават с шпионаж“
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата