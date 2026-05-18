Само един хранителен продукт поевтиня за година

За три години цената не се повишава

Във времена, когато цените на храните се вдигат главоломно един хранителен продукт прави впечатление, че за период от 2024 г. до 2026 г. не просто не вдига цената си, а напълно обратното – поевтинява.

Според данни на плаформата „Знам цените“, захарта е единственият хранителен продукт, който за последната година отчита реален спад в цената си. Докато редица основни храни поскъпнаха с два и дори три пъти, килограм захар поевтинява от 1,13 евро през 2024 г. до 1,08 евро през 2025 г.

Тенденцията се потвърждава и от най-новите данни на едро, цитирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. За миналата седмица цената на захарта на борсите достига до 0,90 евро за килограм. Проверка в различни магазини показва, че към момента потребителите могат да закупят килограм захар в магазините за около 0,99 евро.

Интересното е, че тази ценова динамика не е случайна. В началото на 2026 г. цената на захарта се понижи и на световните борси, което неминуемо оказва влияние върху вътрешния пазар.

Така, докато много продукти постепенно се превръщат в „лукс“ за домакинствата, захарта засега остава достъпна – и дори по-евтина от преди година.