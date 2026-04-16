От Велинград до Сандански: България е обявена за ТОП СПА дестинация в Европа

Защо страната ни става магнит за уелнес туристи?

Нашата страна се позиционира като спа дестинация, която европейците откриват.

„Страна като Австрия може да е известна със своите алпийски уелнес хотели, а Финландия със своите сауни, но на Балканите една нация се очертава като нова европейска гореща точка за уелнес.“, пише Euronews.

Медията посочва България като алтернативно място за бягсгво, което предлага на търсещите почивка така необходимото възстаномямаве и рестартиране. Дом на повече от 700 минерални извора, известни със своите лечебни свойства, България привлича все по-голям брой пътешественици, привлечени от разширяващото се предлагане на спа и уелнес туризъм.

„Окуражаваща тенденция е, че през последните години желанието за спа туризъм в България се е увеличило с 15%“, каза Ирена Георгиева , служебният министър на туризма на България.

Кои градове привличат туристи?

Град Велинград, разположен на 130 километра от София, е известен като спа столицата на Балканите. Сгушен в Родопите, където според легендата е роден митичният певец Орфей, Велинград е известен с богатите си на минерали води, за които се смята, че са полезни за страдащите от хипертония, респираторни и стомашно-чревни заболявания.

Междувременно, в югозападната част на града, различни хотели в Сандански, който предлагат релаксиращи спа и уелнес услуги.

На една ръка разстонияние са границите със Северна Македония и Гърция , Сандански е дом на около 80 минерални извора с температура от 42°C до 81°C. Повлиян от средиземноморския си климат, градът е известен с водите, за които се смята, че са полезни за заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система, както и за артрит и ревматизъм.

Досега тази година са издадени 12 000 разрешителни за работници в туристическия сектор на България, в сравнение с 24 000 през 2025 г. като цяло.

Какво привлича туристите у нас?

Почти една трета от страната е украсена с планини, които канят посетителите да карат ски през зимата, като ски сезонът продължава около 130 дни всяка година в средно-високите и алпийските курорти, или да се разхождат по планини през лятото.

България обаче има амбициозни планове да премине към четирисезонен модел, където посетителите могат да се насладят и на планинско колоездене и климатотерапия, наред с инвестиции и изграждане на по-нова инфраструктура.