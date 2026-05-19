Розопроизводителите предупреждават за липса на работна ръка и ниски изкупни цени

Насажденията с рози в България са около 56 000 декара

Кампанията по събиране на розовия цвят и тази година отново се сблъсква с недостиг на работна ръка. Производителите предупреждават, че реколтата няма да бъде добра. Секторът продължава да е под натиск заради високите разходи, ниските изкупни цени и сериозната конкуренция от чужбина.

Председател на Професионалната организация на розопроизводителите - Петър Симеонов, обясни пред БНТ, че в района на Гурково годината поскоро ще бъде средна. По думите му розите са закъснели с цъфтежа, а по върховете на насажденията липсва цвят, като той вероятно е бил унищожен още през март заради силните студове. Въпреки това последната слана, нанесла щети в Кюстендилско и други овощарски райони, не е засегнала розовите масиви там. Производителите се надяват да успеят да приберат всички образували се пъпки.

Розопроизводителите вече са представили на министъра на земеделието предложения за подкрепа на сектора. Те припомнят, че през последните години са получили финансова помощ заради COVID кризата, войната в Украйна, както и по програмата „Де Минимис“ през 2025 година. Според Петър Симеонов идеята е от следващия програмен период през 2028 година маслодайната роза да бъде включена в обвързаната подкрепа. Така производителите ще могат да получават субсидии за предаден килограм розов цвят, подобно на схемите за овошки и малини.

В сектора настояват и за спешни мерки заради намаляващите площи с маслодайни рози. Един от най-сериозните проблеми остава ниската изкупна цена на розовия цвят. По думите на Симеонов около 90% от договорите са сключени на цена от 2 евро и 50 цента, докато само разходите по брането, транспорта и еднодневните трудови договори варират между 80 евроцента и 1 евро и 40 цента. Към това се добавят и разходите за обработка на насажденията, ръчно рязане, копаене, препарати, торове и механизирана обработка. Производителите се надяват преработвателите и външните фирми да осъзнаят, че цената на този продукт ще продължи да расте.

По данни на розопроизводителите насажденията с рози в България са около 56 000 декара, но значителна част от тях са изоставени и не се обработват. Събирането на розовия цвят има своя специфика – започва рано сутрин и трябва да приключи около 10 часа. Кампанията продължава приблизително 20 дни, а тази година според работници може да се удължи до 22-25 дни, докато бъде обран и последният цвят. В момента се бере т.нар. „втора ръка“, след като първите разцъфнали цветове вече са събрани.