БГ Бизнес

Родителите на деца до 12 г. може да работят от вкъщи през лятото – ето какво предлагат депутатите

bTV Бизнес екип

Целта е да се съчетават по-успешно трудовите задължения с отглеждането на децата

Родителите на деца до 12-годишна възраст ще имат право да поискат по време на лятната ученическа ваканция да преминат към работа от разстояние или промяна в продължителността и разпределението на работното си време. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, внесен от председателя на парламентарната социална комисия Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН.

Целта е да се съчетават по-успешно трудовите задължения с отглеждането на децата. Обсъждането на проекта с бизнеса и синдикатите започва тази седмица, предаде БНР.

Какви са заплатите на волейболистите у нас и в съседните ни държави?

В момента съгласно Кодекса на труда само родителите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст, имат право писмено да предложат на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да преминат към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Вносителите на проекта посочват, че предложението им е в съответствие с подобряване на мерките за демографската ситуация и е насочено към родителите и осиновителите, които работят и имат принос към осигурителната и данъчната система.

В мотивите се подчертава още, че съгласно Закона за закрила на детето малчуганите до 12 години не могат да се оставят без надзор, както и че това задължение на родителите е особено затруднено по време на лятната ваканция, която е близо три месеца и половина.

Вносителите пишат още, че ползването на неплатен отпуск ощетява семейния бюджет, а частните занимални и летни зелени училища са срещу съответните такси.

Европейска страна въвежда нова виза за дигитални номади - кой може да кандидатсва?

Тази седмица в Комисията по трудово законодателство към НСТС започва обсъждането на проекта за промени, заедно с подготвен от социалното министерство законопроект за промени в Кодекса на труда, чиято цел е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище.

