Какви са заплатите на волейболистите у нас и в съседните ни държави?

Eто къде се нарежда България сред останалите страни

След силното си представяне и сребърните медали от турнира във Филипините, българските волейболисти отново привлякоха вниманието към този спорт. Освен емоциите на терена, интерес предизвикват и финансовите условия, в които играят професионалистите у нас и в други държави от региона.

България

Снимка: FIVB

Средната брутна годишна заплата на волейболист в България, според сайта за данни за заплати и информация за възнаграждения Salary Expert, е около 21 408 лв. или еквивалентна почасова ставка от 10 лв. В допълнение, те получават среден бонус от 497 лв. Оценките на заплатите се базират на данни от проучване на заплатите, събрани директно от работодатели и анонимни служители в България. Волейболист на начално ниво (1-3 години опит) получава средна заплата от 16 280 лв. От друга страна, волейболист на старши ниво (8+ години опит) получава средна заплата от 26 394 лв.

Съседите ни – Гърция и Румъния

В Гърция картината е сходна, макар и малко по-добра – там волейболистите печелят средно 21 718 евро на година (около 42 500 лв.), а топ състезателите могат да надхвърлят 26 000 евро. Освен това, те получават среден бонус от 504 евро. Волейболист на начално ниво (1-3 години опит) получава средна заплата от 16 166 евро.

В Румъния средната брутна годишна заплата за волейболист е 73 251 леи (28 203,10 лв.), което е приблизително 6 104 леи на месец. Заплатите могат да варират значително, като играчите на начално ниво печелят около 54 932 леи, а играчите на по-високо ниво печелят средно 89 059 леи годишно.

Полша и Италия

Снимка: Volleyball World

В Полша средната годишна заплата там е 78 572 злоти (около 34 000 лв.). В големите клубове, участващи в Шампионската лига, възнагражденията са още по-високи.

В Италия средна заплата на волейболист е 29 220 евро (приблизително 57 148,48 лв.) годишно или еквивалентна почасова ставка от 14 евро.

Трябва да се има предвид, че заплатите варират в зависимост от много фактори. Разликите в заплатите в различните държави показват колко силно условията зависят от местния пазар, популярността на волейбола и финансовите възможности на клубовете. Въпреки по-скромните числа в България в сравнение със съседите, нашите играчи доказват, че талантът и спортният дух могат да носят успехи дори отвъд чисто финансовите измерения.

